Цифри Незалежності: скільки в Україні банкоматів та банківських карток — Finance.ua

Цифри Незалежності: скільки в Україні банкоматів та банківських карток Вчора 17:00 — Фінтех і Картки

Цифри Незалежності: скільки в Україні банкоматів та банківських карток, www.freepik.com

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про перший банк, який почав працювати на території України. Перший банкомат. Перші видані банківські картки та першу мікрофінансову організацію.

Коли запрацював перший банк

Коли розмова заходить за банківську систему України початку 90-х років минулого століття, на думку спадає, що першим банком, який почав працювати на теренах нашої уже незалежної країни, мав би бути Ощадбанк

Логіка присутня, адже він, здається, був завжди. Це і не дивно, адже створили його на базі установ Сбербанку колишнього СРСР в Україні, попередником якого були Держтрудощадкаси СРСР.

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Утім насправді першим банком в Україні (після Національного банку, звісно) став ПУМБ

Закрите акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» створили 20 листопада 1991 року. НБУ зареєстрував його за місяць — 23 грудня, а банківські операції ПУМБ почав здійснювати вже з квітня 1992 року.

НБУ зареєстрував Ощадбанк на тиждень пізніше — 31 грудня 1991-го. Протягом 30 років Ощадбанк не змінював власника — ним є уряд України.

ПУМБ сьогодні належить промислово-фінансовій групі «СКМ», власником якої є Рінат Ахметов.

Відповідно до фінансового звіту ПУМБ, за результатами II кварталу 2022 року власний капітал банку нараховував 12,63 млн грн.

Цікаво, Вікіпедія стверджує, що першим комерційним банком на території України став Укрінбанк. Його створили 24 січня 1989 року. Ліквідація Укрінбанку стартувала 23 березня 2016-го.

Перший банкомат

В Україні перший банкомат з’явився ще 1991 року, коли наша країна була в складі СРСР. Ним могли користуватися тільки іноземці, які відвідували радянську Україну з картками Visa. Що й не дивно — звідки б узяли громадяни СРСР банківські картки?

А от після відновлення незалежності банкомат в Україні з’явився в 1996 році після грошової реформи та введення в обіг гривні.

Сьогодні в Україні нараховується понад 35 тис. банкоматів.

Найширша мережа у державного ПриватБанк у — понад 7 тис., але через війну працює близько 80% «приватівських» банкоматів.

До речі, валютних банкоматів в Україні немає. Тобто зняти через банкомат долари чи євро з картки не вийде. Але 10 лютого, незадовго до повномасштабного вторгнення росії, ОТП Банк запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти в гривні.

Тестування нової функції ОТП Банк розпочав з банкомата в зоні самообслуговування головного офісу в Києві на вул. Жилянській.

Планувалося, що згодом таку можливість масштабують на інші банкомати мережі. Їх у ОТП Банку станом на 1 грудня 2021 року було 166.

Між іншим, знімати готівку в «чужих» банкоматах краще з картки системи Visa.

Річ у тім, що комісія банку-еквайєра (власника банкомата) від банку-емітента, який випустив картку, буде меншою за карткою MasterCard. Тобто така транзакція менш вигідна для банку, якому доведеться витратитися на роботу касирів та інкасаторів, щоб поповнити банкомат готівкою.

Саме тому банкомати налаштовують так , щоб за «чужими» картками MasterCard видавати мінімальні суми — від 200 до 500 гривень (зрідка — 1000). А ось за картками VISA можна сподіватися зняти в чужому банкоматі до 2000-3000 гривень.

Перші банківські картки

У 1995 році українські банки підписали угоду щодо впровадження карток міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

Тоді ж провідні комерційні банки під егідою НБУ створили УкрКарт. Це була одна з перших технологічних компаній України, що обслуговує картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

У 1996 році українські банки Аваль, ПриватБанк, Промінвестбанк , ПУМБ, Укрінбанк та Укрексімбанк були прийняті до Visa. Після цього банки почали повноцінно працювати з картками міжнародних платіжних систем, здійснювати емісію та еквайринг пластикових карток з магнітною стрічкою.

Першу картку з чіпом в Україні випустили у квітні 2003 року. Це була картка платіжної системи MasterCard.

За підсумками 2021 року в Україні випустили 89,1 млн платіжних карток. Це вдвічі більше населення України. Активних карток в Національному банку нарахували 46,3 млн.

Карток платіжної системи MasterCard сьогодні в Україні найбільше — 56,9% від загальної кількості. Частка карток Visa складає 42,4%, 0,7% карток емітовані вітчизняною платіжною системою Простір, менш як 0,1% карток в Україні припадає на інші платіжні системи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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