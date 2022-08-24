Цифри Незалежності: яку «крипту» купують українці — Finance.ua

Цифри Незалежності: яку «крипту» купують українці Вчора 14:06 — Фінтех і Картки

Цифри Незалежності: яку «крипту» купують українці

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про криптовалюти у які найбільше вірять українці.

Варто сказати, що над легалізацією криптовалют в Україні працювали давно, і нарешті восени 2021 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, а вже в лютому 2022 року було прийнято закон «Про віртуальні активи».

Україна — в лідерах країн, які найактивніше використовують криптовалюту

Минулого року Україна посідала четверте місце у світі щодо впровадження крипти серед населення у глобальному індексі, складеному дослідницькою групою Chainalysis. А нове дослідження Merchant Machine показало, що Україна входить до трійки країн із найбільшим використанням криптовалюти у світі.

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Та хіба може бути інакше у країні, де у часи повномасштабної війни крипта активно працює на перемогу України? Станом на 17 серпня через криптофонд Aid For Ukraine Україні пожертвували віртуальних активів на 170 млн доларів! На ці гроші уряд купував військову техніку, ліки, балістичні пластини для бронежилетів, рації, обіди для солдатів, тепловізори та каски. Цікаво й те, що близько п’ятої частини зібраних коштів було витрачено також у криптовалюті.

Хто і навіщо купує крипту

Згідно з дослідженням Gradus, справу з криптовалютами та блокчейном в Україні наразі мали від 5% до 12% населення, кожен п’ятий з них — молодь у віці до 25 років. Ці дані підтверджує і статистика Bybit: аналітики кажуть, що в крипту інвестують українці переважно віком 24-25 років. Крім того, 80% інвесторів — це чоловіки, і лише 20% - жінки.

«Улюблена» крипта

Якщо говорити про найпопулярніші криптомонети, то у Bybit кажуть, перше місце посідає USDT, за ним слідують ETH, BTC та XRP.

А ось за даними Wellcrypto, у десятці найпопулярніших криптовалют, які шукали користувачі цього:

Tether (USDT);

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETH);

USD Coin (USDC);

BNB (BNB);

Cardano (ADA);

Solana (SOL);

Dogecoin (DOGE);

XRP (XRP);

Polkadot (DOT).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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