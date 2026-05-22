Цукерман також оскаржує в суді санкції Зеленського Сьогодні 13:10

Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня, наступного дня після аналогічного позову бізнесмена Тимура Міндіча.

Бізнесмен Олександр Цукерман подав позов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з вимогою до президента Володимира Зеленського про скасування запроваджених відносно нього санкцій.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Судова влада, передає Укрінформ.

У графі «предмет позову» зазначено: «Про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 13.11.2025 року № 843/2025».

Позов зареєстрували у травні

Справу за номером 990/184/26 зареєстрували 15 травня, наступного дня після аналогічного позову бізнесмена Тимура Міндіча.

Відповідачем у ній вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами зазначені Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки і оборони, а також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Олександра Цукермана після оголошення йому підозри НАБУ у справі «Мідас», що стосується корупції в «Енергоатомі». Обмеження були введені строком на три роки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що бізнесмен та фігурант справи «Мідас» про корупцію в енергетиці Тимур Міндіч вимагає через суд скасувати введені проти нього санкції. Відповідачем у позові вказано президента Володимира Зеленського. Справу за номером 990/181/26 зареєстрували ще 14 травня. У ній Міндіч як позивач вимагає визнати протиправним та скасувати указ Зеленського від 13 листопада 2025 року про введення санкцій проти бізнесмена.

Що відомо про справу «Міндічгейт»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада 2025 року заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, ділки систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% від вартості контрактів. Контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що співорганізаторами схеми були бізнесмени Олександр Цукерман (фігурує під прізвиськом Шеф або Шугармен на записах прослуховування) та Тимур Міндіч (Карлсон) — останнього називають наближеним до президента Володимира Зеленського.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.