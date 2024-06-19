CША подали до суду на Adobe — Finance.ua

CША подали до суду на Adobe 19.06.2024, 02:34 — Фондовий ринок

CША подали до суду на Adobe

Уряд США подав позов проти Adobe та двох її керівників за нібито обман споживачів, приховуючи збори за дострокове розірвання контракту та створюючи перешкоди для скасування підписок на продукти компанії.

Позов, поданий Міністерством юстиції у понеділок, звинувачує Adobe у нав’язуванні споживачам річного плану зі щомісячною оплатою без належного розкриття інформації про можливі збори за дострокове розірвання. В документі йдеться про те, що ці збори були приховані у дрібному шрифті або вимагали від споживачів навести курсор на маленькі іконки для їх виявлення.

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«Американці втомилися від того, що компанії приховують важливу інформацію під час підписки на послуги, а потім створюють перепони, коли вони намагаються скасувати підписку, — зазначив директор Бюро захисту споживачів FTC Семюель Левін. — FTC продовжуватиме працювати над захистом американців від таких незаконних практик.»

Головний юрисконсульт та головний офіцер довіри Adobe Дана Рао заявив, що компанія готова боротися з FTC у суді. У заяві на вебсайті компанії він зазначив:

«Підписні послуги зручні, гнучкі та економічно вигідні, дозволяючи користувачам обирати план, що найкраще відповідає їхнім потребам, строкам та бюджету. Наша пріоритетність — завжди забезпечувати позитивний досвід для наших клієнтів. Ми прозорі з умовами наших підписних угод і маємо простий процес скасування. Ми спростуємо претензії FTC у суді.»

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FTC заявила, що прийняла рішення діяти проти Adobe після отримання скарг від споживачів з усієї країни, які не знали про збори за дострокове розірвання. Відомство також зазначило, що Adobe продовжувала таку практику, попри знання про плутанину серед споживачів. Споживачі, які зверталися до служби підтримки Adobe для скасування підписки, стикалися з іншими перешкодами, такими як розірвані дзвінки та чати, а також багаторазові перенаправлення до різних представників.

Ця дія FTC йде за хвилею обурення користувачів через нові умови обслуговування Adobe. Користувачі висловили занепокоєння, що нечітка мова Adobe дозволяє компанії вільно використовувати їхні роботи для навчання генеративних моделей штучного інтелекту. У відповідь на критику Adobe оголосила про оновлення умов обслуговування, щоб надати більше деталей щодо таких питань, як штучний інтелект та права на контент.

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