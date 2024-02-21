Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant — Finance.ua
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Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant

Технології&Авто
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Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant
Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant
Компанія Adobe презентувала помічника AI Assistant, який працює на базі штучного інтелекту та вміє аналізувати PDF-файли.
Про це повідомляється на сайті Adobe.
Як йдеться в повідомленні, AI Assistant швидко генерує підсумки та ідеї із довгих текстових документів, відповідає на запитання користувачів та форматує проаналізовану інформацію для використання в електронних листах, звітах і презентаціях.
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Новий помічник працює на базі моделей штучного інтелекту та машинного навчання, які є в основі технології Acrobat Liquid Mode, яка підтримує зчитування PDF-файлів на мобільних пристроях.
AI Assistant буде додано до програм Reader і Acrobat.
Користувачі Acrobat Individual, Pro та Teams, а також пробної версії Acrobat Pro, можуть використовувати англомовну бета-версію нового помічника компанії вже з 20 лютого.
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Інші функції AI Assistant з’являться у Reader в найближчі дні і тижні, а інші мови додадуть у помічник згодом.
Компанія зазначає, що в майбутньому за допомогою AI Assistant користувачі зможуть отримувати найважливішу інформацію з документів різних форматів і різних джерел, створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою ШІ, а також отримувати рецензії на створені документи для покращення їх якості.
За матеріалами:
Економічна Правда
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