Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant — Finance.ua

Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Adobe представила помічника на основі ШІ - AI Assistant

Компанія Adobe презентувала помічника AI Assistant, який працює на базі штучного інтелекту та вміє аналізувати PDF-файли.

Про це повідомляється на сайті Adobe.

Як йдеться в повідомленні, AI Assistant швидко генерує підсумки та ідеї із довгих текстових документів, відповідає на запитання користувачів та форматує проаналізовану інформацію для використання в електронних листах, звітах і презентаціях.

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Новий помічник працює на базі моделей штучного інтелекту та машинного навчання, які є в основі технології Acrobat Liquid Mode, яка підтримує зчитування PDF-файлів на мобільних пристроях.

AI Assistant буде додано до програм Reader і Acrobat.

Користувачі Acrobat Individual, Pro та Teams, а також пробної версії Acrobat Pro, можуть використовувати англомовну бета-версію нового помічника компанії вже з 20 лютого.

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Інші функції AI Assistant з’являться у Reader в найближчі дні і тижні, а інші мови додадуть у помічник згодом.

Компанія зазначає, що в майбутньому за допомогою AI Assistant користувачі зможуть отримувати найважливішу інформацію з документів різних форматів і різних джерел, створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою ШІ, а також отримувати рецензії на створені документи для покращення їх якості.

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