Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти — Finance.ua

Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти Сьогодні 22:38 — Технології&Авто

Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти

Після місяців тестування Adobe відкрила доступ до низки функцій генеративного штучного інтелекту у своєму програмному забезпеченні, плануючи підвищити ціни, але також платити учасникам, чия робота допомагає зробити ці функції можливими.

Про це пише Reuters.

Adobe розробляє Photoshop та інші інструменти для редагування, які складають основу її бізнесу з продажу програмного забезпечення за підпискою Creative Cloud. Протягом останніх шести місяців компанія постійно додає нові функції штучного інтелекту в ці програми, наприклад, можливість генерувати зображення з тексту.

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Adobe повідомила, що ціни на багато її продуктів за підпискою зростуть на 2−5 доларів на місяць, починаючи з листопада.

Клієнти Adobe отримають певну кількість «кредитів» для використання генеративних функцій ШІ. Після того, як ці «кредити» будуть використані, користувачі можуть заплатити за більшу кількість або продовжити використання функцій, але з меншою швидкістю.

Adobe також заявила, що буде платити учасникам своїх баз даних стокових зображень, які використовуються для навчання своїх систем ШІ.

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Цього року Adobe виплатить одноразовий бонус «контриб'ютора» художникам на основі того, скільки зображень вони внесли до бази даних Adobe і скільки разів їхні зображення були ліцензовані традиційними способами в період з 3 червня 2022 року по 3 червня 2023 року.

Після цього Adobe почне виплачувати бонус щороку за навчання з використанням її систем штучного інтелекту.

Економічна Правда За матеріалами:

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