Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти

Технології&Авто
15
Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти
Adobe розгортає ШІ-функції та планує підвищення цін на свої продукти
Після місяців тестування Adobe відкрила доступ до низки функцій генеративного штучного інтелекту у своєму програмному забезпеченні, плануючи підвищити ціни, але також платити учасникам, чия робота допомагає зробити ці функції можливими.
Про це пише Reuters.
Adobe розробляє Photoshop та інші інструменти для редагування, які складають основу її бізнесу з продажу програмного забезпечення за підпискою Creative Cloud. Протягом останніх шести місяців компанія постійно додає нові функції штучного інтелекту в ці програми, наприклад, можливість генерувати зображення з тексту.
Читайте також
Adobe повідомила, що ціни на багато її продуктів за підпискою зростуть на 2−5 доларів на місяць, починаючи з листопада.
Клієнти Adobe отримають певну кількість «кредитів» для використання генеративних функцій ШІ. Після того, як ці «кредити» будуть використані, користувачі можуть заплатити за більшу кількість або продовжити використання функцій, але з меншою швидкістю.
Adobe також заявила, що буде платити учасникам своїх баз даних стокових зображень, які використовуються для навчання своїх систем ШІ.
Читайте також
Цього року Adobe виплатить одноразовий бонус «контриб'ютора» художникам на основі того, скільки зображень вони внесли до бази даних Adobe і скільки разів їхні зображення були ліцензовані традиційними способами в період з 3 червня 2022 року по 3 червня 2023 року.
Після цього Adobe почне виплачувати бонус щороку за навчання з використанням її систем штучного інтелекту.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.