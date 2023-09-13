Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання — Finance.ua

Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання Сьогодні 23:00 — Технології&Авто

Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання

Китайський онлайн-гігант Alibaba Group Holding запустив для вільного використання, включаючи комерційне, модель Tongyi Qianwen на основі штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Reuters.

«Новопризначений генеральний директор Alibaba Group Едді Ву у внутрішньому листі співробітникам сказав, що штучний інтелект буде в центрі майбутньої стратегії компанії», — йдеться в повідомленні.

Читайте також Alibaba анонсує найм 15 000 співробітників на тлі інформації про масові звільнення у компанії

Зазначається, що модель інтегрують в усі бізнес-додатки екосистеми Alibaba, а розробники й клієнти компанії зможуть використовувати її для економічно вигідного створення кастомізованих рішень.

Tongyi Qianwen працює з англійською та китайською мовами і покликана поліпшити користувацький досвід у різних сферах, включно з корпоративним обміном інформацією, голосовою допомогою, онлайн-торгівлею, пошуком і розвагами.

Читайте також Alibaba більше не фінансує російський AliExpress: звільнено сотні співробітників

Нагадаємо, Alibaba представила Tongyi Qianwen у квітні. Телеканал СNBC називав технологію аналогом чат-бота ChatGPT, який привернув увагу світових ЗМІ та фахівців на початку цього року.

Під час відзнятої демонстрації велика мовна модель ШІ під назвою Tongyi Qianwen, що означає «правда з тисячі запитань», складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати.

Нагадуємо також, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.