Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання — Finance.ua

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Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання

Технології&Авто
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Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання
Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання
Китайський онлайн-гігант Alibaba Group Holding запустив для вільного використання, включаючи комерційне, модель Tongyi Qianwen на основі штучного інтелекту (ШІ).
Про це повідомляє Reuters.
«Новопризначений генеральний директор Alibaba Group Едді Ву у внутрішньому листі співробітникам сказав, що штучний інтелект буде в центрі майбутньої стратегії компанії», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що модель інтегрують в усі бізнес-додатки екосистеми Alibaba, а розробники й клієнти компанії зможуть використовувати її для економічно вигідного створення кастомізованих рішень.
Tongyi Qianwen працює з англійською та китайською мовами і покликана поліпшити користувацький досвід у різних сферах, включно з корпоративним обміном інформацією, голосовою допомогою, онлайн-торгівлею, пошуком і розвагами.
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Нагадаємо, Alibaba представила Tongyi Qianwen у квітні. Телеканал СNBC називав технологію аналогом чат-бота ChatGPT, який привернув увагу світових ЗМІ та фахівців на початку цього року.
Під час відзнятої демонстрації велика мовна модель ШІ під назвою Tongyi Qianwen, що означає «правда з тисячі запитань», складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати.
Нагадуємо також, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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