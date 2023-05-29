Alibaba анонсує найм 15 000 співробітників на тлі інформації про масові звільнення у компанії — Finance.ua

Alibaba анонсує найм 15 000 співробітників на тлі інформації про масові звільнення у компанії 29.05.2023, 00:31 — Фондовий ринок

Alibaba анонсує найм 15 000 співробітників на тлі інформації про масові звільнення у компанії

Alibaba Group Holding Ltd заявила, що планує найняти 15 000 людей цього року, спростовуючи чутки, що ширяться у китайських соціальних мережах останніми днями, про те, що компанія планує скоротити 20% своїх співробітників.

Про це пише Reuters.

На офіційній сторінці Alibaba у Weibo зазначено, що серед 15 000 осіб понад 3000 будуть випускниками.

«Рух талантів — це те, чим займаються всі підприємства. У Alibaba таланти приходять і йдуть, рух — це нормально», — йдеться у повідомленні компанії у Weibo.

У вівторок, 23 травня, джерело повідомило, що хмарний підрозділ Alibaba розпочав скорочення, яке торкнеться 7% персоналу, оскільки компанія оптимізує свій бізнес у рамках підготовки до IPO.

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