Alibaba більше не фінансує російський AliExpress: звільнено сотні співробітників — Finance.ua
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Alibaba більше не фінансує російський AliExpress: звільнено сотні співробітників

Фондовий ринок
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Alibaba більше не фінансує російський AliExpress: звільнено сотні співробітників
Alibaba більше не фінансує російський AliExpress: звільнено сотні співробітників
На тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну, один з найбільших маркетплейсів країни-агресорки «AliExpress росія» опинився на межі виживання. Річ у тім, що головний акціонер проєкту, китайська Alibaba Group, відмовився його фінансувати.
Решта акціонерів також припинили інвестиції у російський проєкт. Про це пише низка ЗМІ країни-агресорки.
Невдовзі після 24 лютого китайська Alibaba повідомила партнерам, що більше не даватиме грошей на розвиток проєкту «AliExpress росія». При цьому, до повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, компанія та її акціонери мали доволі амбітні плани щодо просування маркетплейсу на місцевому ринку.
Проте, вслід за Alibaba, фінансові вливання у проєкт згодом припинили й російські інвестори маркетплейсу, зокрема:
  • холдинг USM Алішера Усманова;
  • VK;
  • російський фонд прямих інвестицій.
Водночас, наголошується, що з кінця лютого штат «AliExpress росія» значно скоротився. На тлі відсутності фінансування, маркетплейс звільнив близько половини команди. Зауважимо, що до 24 лютого штат компанії налічував понад 1 тисячу російських співробітників.
Крім того, довелось відмовитись і від локального маркетплейсу — основного проєкту, на розвиток якого команда AliExpress витратила останні три роки. Підрозділ, що працював на російський сегмент, нині закритий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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