Apple інвестує мільйони доларів на день у штучний інтелект — Finance.ua
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Apple інвестує мільйони доларів на день у штучний інтелект

Технології&Авто
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Apple інвестує мільйони доларів на день у штучний інтелект
Apple інвестує мільйони доларів на день у штучний інтелект
Apple витрачає мільйони доларів на день на навчання штучного інтелекту. Компанія працює над різними моделями ШІ в декількох командах.
Про це пише The Verge із посиланням на звіт The Information.
Підрозділ Apple, який працює над розмовним ШІ, називається Foundational Models. Його команда складається з близько 16 людей, серед яких є кілька колишніх інженерів Google.
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В компанії є також підрозділ Visual Intelligence, який розробляє модель генерації зображень. Ще одна група займається мультимодальним ШІ, який зможе розпізнавати та створювати текст, зображення або відео.
Ці моделі можуть слугувати різним цілям. Приміром, у компанії розробляють чат-бот, який взаємодіятиме з клієнтами, які користуються гарантією AppleCare. Ще один бот має полегшити автоматизацію багатокрокових завдань за допомогою персонального помічника Siri.
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Водночас найсучасніша модель Apple відома всередині компанії як Ajax GPT. Вона була навчена на понад 200 млрд параметрах і вважається більш потужною за GPT-3.5 від OpenAI, що лежить в основі початкової версії ChatGPT.

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За матеріалами:
mezha.media
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