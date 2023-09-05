Apple планує випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C — Bloomberg Сьогодні 02:50 — Технології&Авто

Apple планує випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C — Bloomberg, www.wired.com

Нові iPhone 15, які Apple представить 12 вересня, будуть оснащені роз'ємом USB-C замість Lightning. Також роз'єм USB-C з’явиться у навушників AirPods Pro.

Про це пише Bloomberg

Зазначається, що Apple довгий час чинила опір переходу на USB-C, але була змушена погодитися на нього через вимоги ЄС. Попри те, що компанія раніше критикувала дії влади, вона подасть цей крок як значне вдосконалення

«Якби Apple Inc. захотіла, то iPhone продовжував би використовувати нинішній роз'єм Lightning протягом наступних кількох років — до того моменту, коли компанія буде готова повністю відмовитися від них на своїх смартфонах.

Але ЄС змусив її змінити плани, вимагаючи від виробників мобільних пристроїв використовувати стандарт USB-C до кінця наступного року. Тож Apple опинилася в незручному становищі, коли їй довелося впроваджувати технологію, якої вона не хотіла. Коли компанія представить iPhone 15 12 вересня, роз'єми USB-C з’являться на чотирьох нових моделях телефонів, а також на навушниках AirPods Pro, і Apple опише це як велику перемогу для клієнтів", — пише агентство.

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За даними Bloomberg, покупцям розкажуть про те, що новий роз'єм дасть змогу з більшою швидкістю передавати дані, а в деяких випадках і швидше заряджати пристрій.

«А головне, завдяки переходу на USB-C можна буде використовувати одну зарядку для айфонів, айпадів, макбуків, а також інших пристроїв, випущених іншими компаніями», — йдеться у повідомленні.

Компанія могла б випускати iPhone з роз'ємом USB-C тільки для європейського ринку, однак це загрожує проблемами в ланцюзі поставок, а також тим, що нововведення заплутає покупців, і того, і іншого Apple має намір уникнути. Але, як зазначає Bloomberg, рішення про перехід на новий роз'єм не буде для Apple дуже болючим.

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