Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв — Finance.ua
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Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв

Технології&Авто
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Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв
Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв
Apple використовує сучасні системи тривимірного друку з металами для створення корпусних деталей для деяких зі своїх майбутніх моделей розумного годинника Apple Watch, повідомляє Bloomberg.
Ця технологія дозволяє скоротити час на виготовлення деталі та зменшити витрату матеріалу, порівняно з традиційним методом обробки металу.
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Протягом останніх декількох місяців Apple пробувала виготовити за допомогою нової технології сталеві корпуси годинника Watch Series 9, які повинні дебютувати в середині вересня.
Поки що немає впевненості в тому, що товарні екземпляри цього годинника будуть забезпечуватися корпусами, виготовленими новим методом.
Відлагодивши новий метод на дрібносерійних виробах, Apple зможе масштабувати його на масовіші у виробництві продукти, зокрема і смартфони.
За матеріалами:
speka.media
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