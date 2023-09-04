Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв — Finance.ua

Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв Сьогодні 04:27 — Технології&Авто

Apple тестує 3D-друк для виробництва корпусів своїх пристроїв

Apple використовує сучасні системи тривимірного друку з металами для створення корпусних деталей для деяких зі своїх майбутніх моделей розумного годинника Apple Watch, повідомляє Bloomberg.

Ця технологія дозволяє скоротити час на виготовлення деталі та зменшити витрату матеріалу, порівняно з традиційним методом обробки металу.

Читайте також Apple попередила користувачів про небезпеки, які має ґаджет

Протягом останніх декількох місяців Apple пробувала виготовити за допомогою нової технології сталеві корпуси годинника Watch Series 9, які повинні дебютувати в середині вересня.

Поки що немає впевненості в тому, що товарні екземпляри цього годинника будуть забезпечуватися корпусами, виготовленими новим методом.

Відлагодивши новий метод на дрібносерійних виробах, Apple зможе масштабувати його на масовіші у виробництві продукти, зокрема і смартфони.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.