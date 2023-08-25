Apple попередила користувачів про небезпеки, які має ґаджет — Finance.ua

Apple попередила користувачів про небезпеки, які має ґаджет Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Apple попередила користувачів про небезпеки, які має ґаджет

Apple випустила попередження для користувачів яблучних ґаджетів. Виробник попереджає, що спати із розрядженим пристроєм небезпечно. І додає ще кілька рекомендацій, недотримання яких може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травми або пошкодження iPhone чи іншого майна.

Поводьтеся з iPhone обережно. Він виготовлений з металу, скла та пластику і має всередині чутливі електронні компоненти. iPhone або його акумулятор можна пошкодити, якщо його впустити, обпекти, проколоти або розчавити, а також якщо він контактує з рідиною. Якщо ви підозрюєте, що iPhone або акумулятор пошкоджено, припиніть використання iPhone, оскільки це може призвести до перегріву або травми. Не використовуйте iPhone з тріснутим склом, оскільки це може призвести до травми. Якщо ви боїтеся подряпати поверхню iPhone, використовуйте чохол або обкладинку. iPhone повинен обслуговуватися тільки кваліфікованим фахівцем. Розбирання iPhone може пошкодити його, призвести до втрати захисту від бризок та води (підтримувані моделі) або спричинити травму. Якщо iPhone пошкоджено або він працює несправно, зверніться до компанії Apple або до авторизованого сервісного центру Apple. Ремонт, виконаний некваліфікованими особами або з використанням неоригінальних деталей Apple, може вплинути на безпеку та функціональність пристрою. Також, щоб уникнути пошкодження акумулятора, яке може призвести до перегріву, пожежі або травми, ремонт акумулятора iPhone повинен виконувати лише кваліфікований фахівець. Акумулятори слід переробляти або утилізувати окремо від побутових відходів відповідно до місцевих екологічних законів і правил. Датчик наближення в iPhone 7 і новіших версіях, система камер TrueDepth і сканер LiDAR містять один або кілька лазерів. Ці лазерні системи можуть бути вимкнені з міркувань безпеки в разі пошкодження або несправності пристрою. Якщо на вашому iPhone з’явилося сповіщення про вимкнення лазерної системи, зверніться до компанії Apple або авторизованого постачальника послуг Apple для обслуговування. Неправильний ремонт, модифікація або використання неоригінальних компонентів Apple у лазерних системах може призвести до неправильного функціонування механізмів безпеки, що може спричинити небезпечне опромінення та травмування очей або шкіри. Використання iPhone за певних обставин може відволікати вас і спричинити небезпечну ситуацію (наприклад, не використовуйте навушники під час їзди на велосипеді та не набирайте текстові повідомлення за кермом автомобіля). Дотримуйтесь правил, які забороняють або обмежують використання мобільних пристроїв або навушників. Карти залежать від послуг передачі даних. Ці служби передачі даних можуть змінюватися і можуть бути недоступні в деяких країнах або регіонах, внаслідок чого карти та інформація про місцезнаходження можуть бути недоступними, неточними або неповними. Порівнюйте інформацію, надану на Картах, з навколишнім оточенням. Під час навігації керуйтеся здоровим глуздом. Завжди звертайте увагу на поточні дорожні умови та встановлені знаки, щоб вирішити будь-які розбіжності. Для використання деяких функцій Карт потрібні Служби визначення місцезнаходження. Щоб зарядити iPhone, виконайте одну з наведених нижче дій:



— Зарядіть акумулятор iPhone за допомогою зарядного кабелю (входить до комплекту) та адаптера живлення Apple USB (продається окремо).



— Покладіть iPhone лицьовою стороною вгору на зарядний пристрій MagSafe Charger або MagSafe Duo Charger (підключений до адаптера живлення Apple 20 Вт USB-C або іншого сумісного адаптера живлення) або на зарядний пристрій, сертифікований за стандартом Qi. Зарядний пристрій MagSafe Charger, MagSafe Duo Charger, адаптери живлення та Qi-сертифіковані зарядні пристрої продаються окремо.



— Підключіть iPhone до комп’ютера за допомогою кабелю.



— Ви також можете заряджати iPhone за допомогою кабелів Made for iPhone або інших кабелів і адаптерів живлення сторонніх виробників, які відповідають стандарту USB 2.0 або новішої версії, а також чинним національним нормам і міжнародним та регіональним стандартам безпеки. Інші адаптери можуть не відповідати чинним стандартам безпеки, і заряджання за допомогою таких адаптерів може становити ризик смерті або травмування. Використання пошкоджених кабелів або зарядних пристроїв, а також заряджання у вологому середовищі може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження iPhone чи іншого майна. Під час заряджання iPhone за допомогою зарядного кабелю або бездротового зарядного пристрою переконайтеся, що його USB-роз'єм повністю вставлено в сумісний адаптер живлення, перш ніж вмикати адаптер у розетку. Важливо зберігати iPhone, зарядний кабель, адаптер живлення та будь-який бездротовий зарядний пристрій у добре провітрюваному приміщенні під час використання або заряджання. Під час використання бездротового зарядного пристрою знімайте металеві чохли і не кладіть на зарядний пристрій металеві сторонні предмети (наприклад, ключі, монети, батарейки або ювелірні прикраси), оскільки вони можуть нагріватися або перешкоджати зарядці. Уникайте тривалого контакту шкіри з зарядним кабелем і роз'ємом, коли зарядний кабель підключено до джерела живлення, оскільки це може спричинити дискомфорт або травму. Не слід спати або сидіти на зарядному кабелі або роз'ємі. Прослуховування звуку на високій гучності може пошкодити ваш слух. Фоновий шум, а також тривале прослуховування на високих рівнях гучності може призвести до того, що звуки здаватимуться тихішими, ніж вони є насправді. Увімкніть відтворення аудіо і перевірте гучність, перш ніж вставляти щось у вухо. Інформацію про те, як встановити максимальне обмеження гучності, див. в розділі Використання функцій рівня звуку в навушниках на iPhone. Для отримання додаткової інформації про втрату слуху відвідайте веб-сайт «Звук і слух».Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте на високих рівнях гучності протягом тривалого часу. iPhone використовує радіосигнали для підключення до бездротових мереж. Щоб отримати інформацію про радіочастотне випромінювання (РЧ), що виникає внаслідок дії радіосигналів, та заходи, які можна вжити для мінімізації впливу, перейдіть до «Налаштування» > «Загальні» > «Нормативно-правові акти» > «Вплив радіочастот». Дотримуйтесь знаків і повідомлень, які забороняють або обмежують використання електронних пристроїв. iPhone можуть негативно впливати на роботу іншого електронного обладнання, спричиняючи його несправність. Якщо використання заборонено, наприклад, під час подорожі в літаку або на вимогу органів влади, вимкніть iPhone або скористайтеся режимом польоту або «Налаштування» > Wi-Fi і «Налаштування» > Bluetooth, щоб вимкнути бездротові передавачі iPhone. iPhone та аксесуари MagSafe містять магніти, а також компоненти та/або радіоприймачі, які випромінюють електромагнітні поля. Ці магніти та електромагнітні поля можуть створювати перешкоди для роботи медичних пристроїв. Проконсультуйтеся з лікарем і виробником медичного пристрою, щоб отримати інформацію про конкретний медичний пристрій і про те, чи потрібно дотримуватися безпечної відстані між вашим медичним пристроєм і iPhone та аксесуарами MagSafe. Виробники часто надають рекомендації щодо безпечного використання своїх пристроїв поряд з бездротовими або магнітними пристроями, щоб запобігти можливим перешкодам. Якщо ви підозрюєте, що аксесуари iPhone та MagSafe створюють перешкоди для вашого медичного пристрою, припиніть використовувати ці продукти. Якщо у вас є захворювання або ви відчуваєте симптоми, на які, на вашу думку, може вплинути iPhone або миготливе світло (наприклад, судоми, втрата свідомості, перенапруження очей або головний біль), проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати iPhone. Заряджання або використання iPhone у місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, наприклад, у місцях, де повітря містить високий вміст легкозаймистих хімічних речовин, парів або частинок (наприклад, зерна, пилу або металевих порошків), може бути небезпечним. Перебування iPhone у середовищі з високою концентрацією промислових хімікатів, зокрема поблизу випаровування зріджених газів, таких як гелій, може призвести до пошкодження або погіршення функціональності iPhone. При виконанні повторюваних дій, таких як набір тексту, проведення пальцем або ігри на iPhone, ви можете відчувати дискомфорт у кистях, руках, зап’ястях, плечах, шиї або інших частинах тіла. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, припиніть використання iPhone і зверніться до лікаря.

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