Adobe представила унікальну сукню з гнучким дисплеєм (відео) — Finance.ua

Adobe представила унікальну сукню з гнучким дисплеєм (відео)
На Тижні моди в Нью-Йорку Adobe вперше представила Project Primrose, інноваційну сукню з гнучкими текстильними дисплеями. Розробку було реалізовано у співпраці з британським дизайнером Крістіаном Кованом, який інтегрував в одяг технологію «розумної дисплейної тканини» від Adobe.
Сукня Кована складається з 1264 рідкокристалічних «пелюсток», вирізаних лазером з полімеру, що дозволяє відображати на них візерунки та зображення, перетворюючи сукню на програмований екран.
Дебют технології відбувся в жовтні 2023 року на конференції Max, де Adobe вперше показала інтерактивну сукню з гнучкими текстильними дисплеями. До цього Adobe експериментувала з «розумною дисплейною тканиною» на плоских поверхнях та маленьких сумочках.
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