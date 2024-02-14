Adobe представила унікальну сукню з гнучким дисплеєм (відео) — Finance.ua

Adobe представила унікальну сукню з гнучким дисплеєм (відео) Сьогодні 18:37 — Технології&Авто

Adobe представила унікальну сукню з гнучким дисплеєм (відео)

На Тижні моди в Нью-Йорку Adobe вперше представила Project Primrose, інноваційну сукню з гнучкими текстильними дисплеями. Розробку було реалізовано у співпраці з британським дизайнером Крістіаном Кованом, який інтегрував в одяг технологію «розумної дисплейної тканини» від Adobe.

Сукня Кована складається з 1264 рідкокристалічних «пелюсток», вирізаних лазером з полімеру, що дозволяє відображати на них візерунки та зображення, перетворюючи сукню на програмований екран.

Дебют технології відбувся в жовтні 2023 року на конференції Max, де Adobe вперше показала інтерактивну сукню з гнучкими текстильними дисплеями. До цього Adobe експериментувала з «розумною дисплейною тканиною» на плоских поверхнях та маленьких сумочках.

noworries За матеріалами:

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