Coca-Cola знизила екологічні цілі щодо переробки матеріалів — Finance.ua

Coca-Cola знизила екологічні цілі щодо переробки матеріалів Сьогодні 03:12 — Фондовий ринок

Coca-Cola знизила екологічні цілі щодо переробки матеріалів

Компанія Coca-Cola значно знизила свої «добровільні екологічні цілі» щодо використання перероблених матеріалів.

Про це пише CNN.

Нові цілі компанії

Зокрема до 2035 року компанія планує використовувати для пакування своєї продукції лише від 35% до 40% перероблених матеріалів, що є помітним відступом від попередньої мети в 50% до 2030 року.

Представники Coca-Cola заявили, що така «еволюція» заснована на досвіді, накопиченому за десятиліття роботи в галузі сталого розвитку, періодичної оцінки прогресу та виявлених проблем.

Утім, за словами експертів, це рішення — визнання компанією своєї нездатності впоратися зі проблемою пластикового забруднення, яка зростає.

Як зауважили у виданні, в 2023 році екологічна організація Break Free from Plastic вже вшосте поспіль назвала Coca-Cola найбільшим у світі забруднювачем довкілля пластиком.

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Із 537 719 одиниць пластикового сміття, перевіреного некомерційною організацією у 40 країнах, 33 830 одиниць належали саме Coca-Cola.

Пляшки компанії були найпоширенішим видом відходів, які часто викидали у громадських місцях, таких як парки та пляжі.

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