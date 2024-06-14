РосЗМІ: Coca-Cola знову зареєструвала свої товарні знаки в рф — Finance.ua

РосЗМІ: Coca-Cola знову зареєструвала свої товарні знаки в рф Сьогодні 13:25 — Фондовий ринок

Coca-Cola, що пішла з російського ринку після початку великої війни, знову реєструє свої товарні знаки у рф.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на газету «Ведомости».

Зазначається, що The Coca-Cola Company подала три заявки на реєстрацію в РФ товарних знаків — Coca-Cola, Sprite і Fanta. Заявки, подані у квітні, виявили в базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності РФ (Роспатент).

За російським законодавством товарні знаки в разі їх невикористання протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані. З урахуванням того, що бренди Coca-Cola, Sprite і Fanta були виведені з ринку 2022-го, їхню правову охорону може бути достроково припинено 2025 року, заявила генеральний директор російської компанії «Онлайн патент» Аліна Акіншина. Вона припустила, що Coca-Cola подає заявки в Роспатент, щоб не допустити втрати прав на свої ключові бренди.

Інші російські фахівці в галузі патентного права не виключають, що заявки на реєстрацію брендів можуть свідчити про намір Coca-Cola в майбутньому повернути їх на російський ринок.

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