Coca Cola випустила напій, створений за допомогою ШІ — Finance.ua

Coca Cola випустила напій, створений за допомогою ШІ Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Coca Cola випустила напій, створений за допомогою ШІ

Coca-Cola випустила на ринок Coca-Cola Y3000 — напій, який, за словами компанії, є першим смаком, створеним людиною та штучним інтелектом.

Coca-Cola Y3000 — це останній лімітований смак, запущений в рамках платформи Coca-Cola Creations, і третій, що дебютував цього року.

Для Coca-Cola використання ШІ є природним кроком для зацікавлення молодих споживачів, які захочуть спробувати напій, перш ніж потенційно збільшити споживання інших продуктів бренду. Подібно до інших напоїв, випущених на платформі Creations, останній напій не просуває і не розкриває смаковий профіль, а скоріше настрій чи враження.

«Натхненні вічністю Coca-Cola, ми хочемо відзначити уявлення кожного про те, як може виглядати майбутнє, — сказала Оана Влад, старша директорка з глобальної стратегії Coca-Cola. — За допомогою технології на основі штучного інтелекту Coca-Cola Y3000 Zero Sugar уявляє, якою на смак може бути Coca-Cola з майбутнього, і пропонує інноваційний досвід для дослідження майбутнього».

Coca-Cola заявила, що створила Y3000, використовуючи людський та штучний інтелект, щоб зрозуміти, як люди уявляють собі майбутнє через емоції, прагнення, кольори та смаки. Потім компанія використала погляди споживачів з усього світу та поєднала їх з ідеями, отриманими за допомогою штучного інтелекту, щоб створити Y3000.

Дизайн, створений спільно зі штучним інтелектом, демонструє рідину у стані еволюції, що передається через зміну форми та кольору, які підкреслюють позитивне майбутнє.

Coca-Cola Y3000 дасть шанувальникам «несподівану і захоплюючу перспективу» того, як може виглядати 3000 рік. Цей досвід допоможе створити додаткове розуміння і підвищити популярність продукту серед споживачів, особливо серед тих, хто проводить час в інтернеті, граючи в ігри і спілкуючись зі своїми друзями.

Y3000 Zero Sugar та версію з повним вмістом цукру запустили на окремих ринках по всьому світу, причому обидва варіанти продаються у Сполучених Штатах.

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