Coca-Cola запустила NFT-колекцію — Finance.ua

Coca-Cola запустила NFT-колекцію Сьогодні 05:49 — Криптовалюта

Coca-Cola запустила NFT-колекцію

Корпорація Coca-Cola випустила серію невзаємозамінних токенів під назвою «Шедевр» (Masterpiece) в Ethereum-мережі другого рівня Base від Coinbase.

NFT-колекція ґрунтується на нещодавній рекламній кампанії фірми, яка частково створена за допомогою штучного інтелекту.

Токени Coca-Cola поєднують роботи художників-початківців та світові твори мистецтва, зокрема «Крик» Едварда Мунка та «Дівчину з перловою сережкою» Йоханнеса Вермеєра.

Наразі доступні вісім різних NFT за ціною від 0,0011 ETH до 0,014 ETH, які створюються через платформу mint.fun. На момент написання було випущено близько 50 000 активів.

Ініціатива Coca-Cola реалізована у рамках програми Onchain Summer від Coinbase на честь запуску мережі Base. Проект спрямований на розвиток протоколу у напрямі музики, мистецтва та ігор.

Крім того, платформа виділила гранти для розробників децентралізованих додатків усередині нового протоколу та оголосила про проведення хакатону із призовим фондом у $125 000.

Нагадаємо, 2021 року Coca-Cola вже досліджувала NFT-ринок, уклавши співпрацю з маркетплейсом Tafi для випуску колекції на честь Міжнародного дня дружби.

Forklog За матеріалами:

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