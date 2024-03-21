Ціни на золото піднялися до рекордного рівня — Finance.ua

Ціни на золото піднялися до рекордного рівня Сьогодні 12:36 — Банківські метали

Ціни на золото піднялися до рекордного рівня

Ціни на золото піднялися до рекордного рівня, оскільки долар США та прибутковість облігацій знизилися після того, як Федеральна резервна система зберегла свій прогноз щодо трьох зниження ставок цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Спотове золото подорожчало на 1% до 2208,30 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму 2222,39 доларів під час сесії.

Нижчі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість володіння недохідними зливками і чинять тиск на долар, роблячи золото дешевшим для інвесторів, які володіють іншими валютами.

Читайте також Золото та алмази: як і де розвивається промисловість в Україні

ФРС напередодні зберегла відсоткові ставки на колишньому рівні, заявивши, що, як і раніше, розраховує знизити їх на 0,75% до кінця 2024 року.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що нещодавні високі показники інфляції не змінили основне припущення про повільне ослаблення цінового тиску США.

Трейдери, які торгують ф’ючерсами на федеральні фонди, тепер оцінюють у 75% ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки в червні, порівняно з 59% до цього.

«Оскільки Пауелл запланував три можливі зниження ставок цього року, доходність облігацій і долар США впали, що відкрило шлях до зростання ціни на золото», — заявив Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Читайте також Світовий виробник найдорожчого металу звільнить тисячі співробітників

Долар впав до тижневого мінімуму по відношенню до конкурентів, тоді як прибутковість за 10-річними казначейськими облігаціями США також знизилися.

Зазначимо, із середини лютого золото різко зросло, чому сприяли підвищені геополітичні ризики та покупки центральними банками на чолі з Китаєм.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.