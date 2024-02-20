Світовий виробник найдорожчого металу звільнить тисячі співробітників — Finance.ua

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Світовий виробник найдорожчого металу звільнить тисячі співробітників

Фондовий ринок
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Світовий виробник найдорожчого металу звільнить тисячі співробітників
Світовий виробник найдорожчого металу звільнить тисячі співробітників
Anglo American Platinum (Amplats), найбільший світовий виробник платини, зафіксував падіння прибутку і виручки минулого року, через що компанія попередила про можливе звільнення понад 4,3 тис. працівників.
Як йдеться в матеріалі Bloomberg, виручка торік знизилася до 124,6 млрд південноафриканських рандів ($6,6 млрд) зі 164,1 млрд рандів роком раніше. Скоригований показник EBITDA впав до 24,4 млрд рандів з 73,9 млрд рандів.
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Amplats повідомив, що прибуток впав на 73% до 13 млрд рандів торік із 49,2 млрд рандів у 2022 році. Компанія скоротила дивіденди на 81% до 21,30 рандів за акцію.
Anglo American Platinum Ltd. запропонувала реструктуризацію, яка може торкнутися 3700 робочих місць на її підприємствах у Південній Африці, оскільки різке падіння цін на метали скорочує прибуток.
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Як йдеться в матеріалі, це удар по галузі, яка тривалий час була однією з найбільших експортних галузей країни. Компанія може звільнити близько 3,7 тис. співробітників у ПАР, а також відмовитися від послуг приблизно 620 підрядників. Штат Amplats на кінець 2022 року налічував понад 21 тис. осіб.
Виконувачка обов’язків фінансового директора Саюріє Найду повідомила, що Amplats планує щорічно економити 5 мільярдів рендів (263 мільйони доларів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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