Ціни на вживані авто в ЄС — Finance.ua

Ціни на вживані авто в ЄС Сьогодні 07:18 — Особисті фінанси

Ціни на вживані авто в ЄС

Третій квартал розпочався зі стабільних цін на вживані авто в ЄС.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Наприкінці липня 2025 року індекс цін, котрий регулярно визначають аналітики AUTO1 Group , зупинився на позначці 141,9. Це дещо менше, ніж було у червні цього ж року (142,1). Проте у відсотковому вираженні ця зміна складає лише −0,1% — що дає підстави говорити, що ціни минулого місяця залишалися стабільними.

Графік: eauto.org.ua

З початку року індекс зріс на 5%, піднявшись зі 135,2 у січні до 141,9 у липні. Після періоду сильного зростання в першому кварталі індекс повернувся до квітневого рівня, що відображає постійну тенденцію стабільності цін на вживані автомобілі протягом другого кварталу.

У річному обчисленні ціни на вживані автомобілі зросли на 3,6% порівняно з липнем 2024 року.

Графік: eauto.org.ua

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, в липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% - ніж в липні торік. Першість на ринку утримує японська марка Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається китайська BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу.

Якщо говорити про ціни на вживані автівки, то за даними Інституту досліджень авторинку, розподіл такий:

Газобалонні авто: найдешевший сегмент — у червні середня ціна становила $2 500.

Бензинові легковики: наймасовіший сегмент ринку — $6 100.

Дизельні авто: середня ціна зросла до $7 500 і з початку року стабільно зростає.

Гібриди (HEV/MHEV/PHEV): середня ціна підскочила до $13 600.

Електромобілі: залишаються найдорожчими — $16 000.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.