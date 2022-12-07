Ціни на вторинному ринку житла (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на вторинному ринку житла (інфографіка)
На вторинному ринку фіксується зростання кількості пропозицій, яке супроводжується певним збільшенням ціни.
Про це свідчать дані Dom.Ria.
Зростання кількості доданих пропозицій вторинного житла зафіксовано у столиці. Наразі на сайті доступно понад 105 000 варіантів, що на 56,7% більше ніж за літний період.
Суттєве зростання пропозицій вторинного ринку житла можна спостерігати у Харківській (+72,6%), Сумській (+67,8%) та у Кіровоградській (+101,96%) областях.
За типами квартир на вторинному ринку: 35,8% — однокімнатні, 32,4% — двокімнатні, 24,4% — трикімнатні, 7,4% — чотирикімнатні й більше.
Ціни
У більшості областей України спостерігається зростання вартості вторинного житла. Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 93 526 доларів США, що на 8,7% вище, ніж у жовтні.
Найнижча вартість однокімнатної квартири у Сумській області — 21 875 доларів США, навіть із врахування зростання на 7,6% у порівнянні до жовтня.
Цікаво, що на 3,6% впала середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області. Наразі середня вартість становить 46 974 долари США.
Довідка Finance.ua:
- раніше портал The Page повідомляв, що на вторинному ринку квартир у більшості регіонів ціни зростають порівняно з показниками весни та літа. Найбільше — на заході як відповідь на попит, що створили переселенці;
- за даними ЛУН, за десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більше ніж удвічі нижче за показник 1 113 стартів за аналогічний період 2021 року.
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