Ціни на вторинному ринку житла (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на вторинному ринку житла (інфографіка)

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Ціни на вторинному ринку житла (інфографіка)
Ціни на вторинному ринку житла (інфографіка)
На вторинному ринку фіксується зростання кількості пропозицій, яке супроводжується певним збільшенням ціни.
Про це свідчать дані Dom.Ria.
Зростання кількості доданих пропозицій вторинного житла зафіксовано у столиці. Наразі на сайті доступно понад 105 000 варіантів, що на 56,7% більше ніж за літний період.
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Суттєве зростання пропозицій вторинного ринку житла можна спостерігати у Харківській (+72,6%), Сумській (+67,8%) та у Кіровоградській (+101,96%) областях.
За типами квартир на вторинному ринку: 35,8% — однокімнатні, 32,4% — двокімнатні, 24,4% — трикімнатні, 7,4% — чотирикімнатні й більше.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria

Ціни

У більшості областей України спостерігається зростання вартості вторинного житла. Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві — 93 526 доларів США, що на 8,7% вище, ніж у жовтні.
Найнижча вартість однокімнатної квартири у Сумській області — 21 875 доларів США, навіть із врахування зростання на 7,6% у порівнянні до жовтня.
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Цікаво, що на 3,6% впала середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області. Наразі середня вартість становить 46 974 долари США.
Інфографіка: Dom.Ria
Інфографіка: Dom.Ria

Довідка Finance.ua:

  • раніше портал The Page повідомляв, що на вторинному ринку квартир у більшості регіонів ціни зростають порівняно з показниками весни та літа. Найбільше — на заході як відповідь на попит, що створили переселенці;
  • за даними ЛУН, за десять місяців 2022 року розпочато будівництво 512 нових проєктів та черг, що більше ніж удвічі нижче за показник 1 113 стартів за аналогічний період 2021 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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