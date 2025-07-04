Ціни на оренду житла в Україні: у яких регіонах найдешевші та найдорожчі варіанти — Finance.ua

Ціни на оренду житла в Україні: у яких регіонах найдешевші та найдорожчі варіанти Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Ціни на оренду житла в Україні: у яких регіонах найдешевші та найдорожчі варіанти

Ціни на оренду квартир в Україні зростають, медіанна вартість оренди по країні досягла 13 000 грн, а в окремих регіонах зросла вдвічі. Водночас у прифронтових містах через постійні обстріли житло дешевшає.

Про це президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха розповіла в інтерв’ю Укрінформу

За її словами, в найближчі місяці ціни в містах-мільйонниках зростатимуть. Люди повертаються з-за кордону та західних регіонів, шукають роботу й житло. Водночас оголошення на порталах часто відображають лише бажання орендодавців, а реальні угоди зазвичай укладаються на 10−15% дешевше.

Київ

У столиці однокімнатні квартири здають за 9−10 тис. грн, але йдеться переважно про так звані «бабусині варіанти» чи смарт-житло. Прості двокімнатні коштують 14−15 тис. грн, трикімнатні 18−20 тис. грн. Комфортні варіанти стартують від 15 тис. грн (1-кімнатна), 20 тис. грн (2-кімнатна) та 25 тис. грн (3-кімнатна).

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Преміум-сегмент також користується попитом. Житло площею від 60 м² і вартістю понад $1500 орендується швидко. Серед найпопулярніших районів: Печерський, Дарницький, Дніпровський, а також райони біля метро Осокорки й Позняки.

Загроза обстрілів не сильно впливає на рішення орендарів. Люди обирають житло зручне для життя, навіть якщо воно не вважається безпечним.

Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль

У західних областях орендні ставки зросли на 100−150% порівняно з довоєнним періодом. Особливо це помітно в Івано-Франківську. Попит підтримується новими житловими проєктами, які активно здаються в оренду.

Проте через обмежену кількість робочих місць частина людей планує повернення до столиці та інших великих міст.

Суми, Чернігів, Краматорськ

У Сумах найбільший дефіцит житла, адже попит зростає через розміщення військових частин. Ціни зросли на 50−130%, а подобова оренда може досягати 2000 грн за добу.

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У Чернігові ситуація спокійніша. У Краматорську навпаки ціни високі, але пропозицій небагато.

Харків і Херсон

У Харкові та Херсоні ціни на житло впали до 3−5 тис. грн через регулярні обстріли та загалом складну ситуацію в містах. У Херсоні квартири часто здаються просто за оплату комунальних послуг.

Дніпро

У Дніпрі попит зменшився, тому знижуються і ціни. Однокімнатну квартиру на околиці можна орендувати за 7−10 тис. грн, у центрі до 17 тис. грн, а у новобудовах до 25 тис. грн.

Укрінформ За матеріалами:

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