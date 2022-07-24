Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів — Finance.ua

Ціни на квартири обвалилися: що буде далі - прогноз експертів Вчора 14:00 — Нерухомість

Ринок оренди в Україні тісно пов’язаний із ситуацією в економіці. Обвалилися доходи, скоротилися зарплати, мільйони українців мігрували — все це призвело до масштабного обвалу цін. Вартість оренди в середньому впала більш ніж на 50%, і ціни, схоже, повернуться на рівень лютого 2022 ще нескоро.

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«У мене квартира на Академмістечку, гарний будинок, старенький, під’їзд без ремонту. Я торік зробив ремонт, знайшов квартирантів, молоду пару. Вони мою двушку знімали за 12 тис. грн. Зараз я намагаюся свою квартиру за 6 тис. здати. Ось уже тиждень оголошення, багато хто телефонує, переважно рієлтори. Поки працюю на покази. Я спочатку хотів 10 тис. грн. Вже двічі знижував ціну», — розповідає киянин Максим.

За 6 тис. грн квартиру можна знайти навіть у центрі столиці. Оцінити населення Києва та кількість тих, хто перебуває в інших регіонах, за кордоном, захищає Україну на фронті, практично неможливо. Проте ситуація із ринком оренди показує: попиту немає.

Ще кілька місяців тому орендодавці в оголошеннях вказували відразу дві ціни: на час воєнного стану та після нього. Проте вже зараз стало зрозуміло, що такі оцінки були надто оптимістичними. І після війни економічне становище в Україні залишатиметься вкрай складним. І до моменту повноцінного відновлення економіки, стабілізації зарплат та зростання платоспроможності мине кілька років.

Прогнози. Найближчим часом очікувати значної зміни ситуації не варто, упевнений київський рієлтор Максим. До повномасштабної війни він міг заробляти на оренді близько 35 тис. грн на місяць. Нині ж у найкращому випадку — 12 тис. грн.

«Ринок повністю на боці орендарів. Я був на тренінгу ще кілька років тому. Говорили про те, що ринок у нас перевернутий: ми маємо працювати з орендарями, бо з них беремо гроші. Маємо разом із ними і для них шукати житло. А насправді було так: знайшов власника квартири і підбираєш йому мешканців. Для цього на OLX достатньо було оголошення розмістити. Зараз вигідніше працювати з орендарем, з ним ходити по квартирах і йому допомагати шукати», — розповідає Максим.

До речі, обвал ринку оренди відкриває ще одну можливість — вийти з тіні. Під час війни про це думають найменше, але потім доведеться, зокрема, думати про те, як змусити орендарів реєструвати квартирантів, оформляти договори та сплачувати податки.

За оцінками експертів, незначне зростання цін очікується до вересня. Зазвичай йдеться про зростання в межах 10%, проте цього року воно частково може бути нівельовано воєнним становищем. Загалом ситуація на ринку житла насамперед залежить від того, як швидко закінчиться війна та почне відновлюватись економіка. Але вже зараз можна стверджувати: на повернення довоєнного рівня доведеться витратити кілька років.

Обозреватель За матеріалами:

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