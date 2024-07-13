Ціна, як за чашку кави: у шведському містечку можна дешево купити землю, проте є умова — Finance.ua

Ціна, як за чашку кави: у шведському містечку можна дешево купити землю, проте є умова 13.07.2024, 00:21 — Світ

Ціна, як за чашку кави: у шведському містечку можна дешево купити землю, проте є умова

Містечко Йотене у центральній Швеції розпродає 29 земельних ділянок за ціною від 1 крони (9 центів) за квадратний метр.

Про це пише CNN.

У місті живе всього 5 тисяч людей, воно розташоване на березі найбільшого озера Скандинавії під назвою Венерн. Мер міста Йохан Менссон розповів, що вони влаштували «розпродаж» через економічний спад та скорочення сільського населення.

«Ринок житла в нашому регіоні та Швеції в цілому зараз дуже повільно розвивається через високі відсоткові ставки та невелику рецесію, тому ми хотіли зробити ін’єкцію в ринок. Ми також спостерігаємо низький рівень народжуваності та старіння населення», — пояснив він.

На продаж виставили землю, яка була на ринку дуже багато років. З травня з ними зв’язалися близько 30 зацікавлених покупців, четверо з них вже придбали ділянки розміром 700−1200 квадратних метрів.

Читайте також На що українці звертають увагу під час купівлі житла (інфографіка)

Єдина вимога — будівництво будинку має розпочатися протягом двох років з моменту купівлі ділянки.

«Це стало вірусним, і ми отримали тисячі і тисячі запитів на нашу телефонну станцію. У нас є дві людини на телефонній станції в мерії, і вони дуже спітніли за останні кілька днів. Ми фактично перебуваємо в кризовому режимі», — додав міський голова.

Їм довелося призупинити процес торгів до початку серпня, щоб вирішити, як діяти далі. На землю, скоріш за все, будуть проведені торги. Поки що її може придбати будь-хто, однак ці правила можуть переглянути.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.