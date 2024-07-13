Ціна, як за чашку кави: у шведському містечку можна дешево купити землю, проте є умова — Finance.ua

Ціна, як за чашку кави: у шведському містечку можна дешево купити землю, проте є умова
Містечко Йотене у центральній Швеції розпродає 29 земельних ділянок за ціною від 1 крони (9 центів) за квадратний метр.
Про це пише CNN.
У місті живе всього 5 тисяч людей, воно розташоване на березі найбільшого озера Скандинавії під назвою Венерн. Мер міста Йохан Менссон розповів, що вони влаштували «розпродаж» через економічний спад та скорочення сільського населення.
«Ринок житла в нашому регіоні та Швеції в цілому зараз дуже повільно розвивається через високі відсоткові ставки та невелику рецесію, тому ми хотіли зробити ін’єкцію в ринок. Ми також спостерігаємо низький рівень народжуваності та старіння населення», — пояснив він.
На продаж виставили землю, яка була на ринку дуже багато років. З травня з ними зв’язалися близько 30 зацікавлених покупців, четверо з них вже придбали ділянки розміром 700−1200 квадратних метрів.
Єдина вимога — будівництво будинку має розпочатися протягом двох років з моменту купівлі ділянки.
«Це стало вірусним, і ми отримали тисячі і тисячі запитів на нашу телефонну станцію. У нас є дві людини на телефонній станції в мерії, і вони дуже спітніли за останні кілька днів. Ми фактично перебуваємо в кризовому режимі», — додав міський голова.
Їм довелося призупинити процес торгів до початку серпня, щоб вирішити, як діяти далі. На землю, скоріш за все, будуть проведені торги. Поки що її може придбати будь-хто, однак ці правила можуть переглянути.
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