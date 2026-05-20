Ціна проти бренду: чи купують українці підробки Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Купити оригінал чи зекономити та взяти копію? Щодня тисячі українців роблять цей вибір, і, як показує свіжа статистика за 2026 рік, бренд поступово програє гаманцю.

62% вже мають досвід придбання реплік чи копій брендових речей. Попри таку високу взаємодію з ринком нелегальних товарів, лише чверть опитаних здатні впевнено відрізнити оригінал від репліки чи підробки. Як свідчить опитування Інституту економічних досліджень щодо сприйняття контрафактних товарів за 2026 рік, 92% респондентів знають, що таке контрафакт, аПопри таку високу взаємодію з ринком нелегальних товарів, лише чверть опитаних здатні впевнено відрізнити оригінал від репліки чи підробки.

Ілюзія обізнаності: купують, але не вміють розрізняти

Попри те, що майже кожен знає термін «контрафакт», реальне розуміння цього явища мають не всі. 85% правильно відрізняють його від контрабанди. Проте лише 32% вважають репліку контрафактною продукцією, що свідчить про прогалини у розумінні цього аспекту.

Щодо рівня розпізнавання підробок:

лише 27% респондентів абсолютно впевнені, що можуть відрізнити фірмову річ від підробки;

респондентів абсолютно впевнені, що можуть відрізнити фірмову річ від підробки; 64% не впевнені у своїх силах чи знаннях;

не впевнені у своїх силах чи знаннях; а 9% взагалі не здатні помітити різницю.

Основним майданчиком, де споживачі стикаються з інформацією про такі товари, передбачувано став інтернет — звідти її отримують 85% громадян. З традиційних медіа інформацію черпають менше 10% опитаних.

Фактор гаманця: ціна перемагає бренд

Опитування свідчить, що для 58% опитаних інформація про оригінальність товару справді впливає на вибір під час купівлі. І хоча 35% відмовляться купити репліку, 29% готові свідомо придбати неоригінальний товар, а ще 36% не мають чіткої позиції.

Аналіз мотивів купувати чи не купувати репліки чітко вказує на домінування фінансового чинника, тож престиж та наявність логотипу відходять на другий план.

При виборі репліки голоси розподілилися так:

33% купують копії виключно через низьку ціну.

купують копії виключно через низьку ціну. 16% зважають і на ціну, і на логотип бренду.

зважають і на ціну, і на логотип бренду. Лише 2% керуються виключно наявністю відомого логотипу.

керуються виключно наявністю відомого логотипу. 35% принципово відмовляються від купівлі підробок за будь-яких умов.

Найбільш уразливими до підробок категоріями, де споживачі найчастіше помічають або купують контрафакт, виявилися одяг (78%), парфумерія та косметика (73%), взуття (65%) та алкоголь (56%).

Якщо постає вибір між оригіналом та копією, ринок ділиться майже навпіл:

41% обирають дорогий, але гарантовано оригінальний товар;

обирають дорогий, але гарантовано оригінальний товар; 37% віддають перевагу якісній, але значно дешевшій копії;

віддають перевагу якісній, але значно дешевшій копії; 22% не мають чіткої позиції щодо цього.

«За цих умов попит на контрафакт залишається значною мірою обумовленим ціновим фактором, що вимагає посилення цільових інформаційних кампаній та інструментів підвищення обізнаності споживачів», — підсумовують аналітики ІЕД.

