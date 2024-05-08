Ціна на біткоїн впала до 62 тисяч доларів: у чому причина — Finance.ua

Ціна на біткоїн впала до 62 тисяч доларів: у чому причина Сьогодні 11:44 — Криптовалюта

Ціна на біткоїн впала до 62 тисяч доларів: у чому причина

Ціна біткоїна впала до $62 523 на тлі регуляторних проблем, зниження інтересу до криптовалютних інвестиційних продуктів і зміцнення долара США.

Біткоїн втратив 1,5% за останні 24 години, опустившись в ціні до 62 523 долара. Він залишається у своєму звичному діапазоні, а інтерес до криптовалютних інвестиційних продуктів знижується третій тиждень поспіль.

Ціна на біткоїн впала у середу, скасувавши зростання, яке мало місце на вихідних, через тривалі занепокоєння щодо можливості збільшення регуляторного нагляду за криптовалютним сектором, що відлякувало трейдерів від покупок.

Ця найбільша у світі криптовалюта зберігала торговий діапазон, який був характерний для неї протягом останніх двох місяців, втрачаючи динаміку після того, як у березні вона досягла рекордно високого рівня. Недавні дані про потоки капіталу, опубліковані на початку цього тижня, вказують на третій тиждень поспіль різкого відтоку коштів з криптоінвестиційних продуктів, включно з біткоїном, оскільки первісний ентузіазм з приводу запуску біржових фондів на початку року стихає.

Ширший ринок криптовалют також зазнав тиску через невизначеність з приводу процентних ставок у США, особливо після того, як декілька представників Федеральної резервної системи цього тижня натякнули на те, що центральний банк може не змінювати ставки в 2024 році. Американський долар зміцнився після своїх останніх падінь, відреагувавши на їхні коментарі.

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Настрої щодо криптовалют погіршуються через регуляторні труднощі. Нещодавній звіт виявив, що понад 90% угод із стейблкоїнами, ключовим елементом криптообігу, мають штучне походження, що ставить під сумнів реальний попит з боку споживачів. Також звіт акцентує на можливих регуляторних заходах проти провайдерів стейблкоїнів, зокрема проти лідера галузі Tether.

Компанія Robinhood Markets Inc., яка пропонує торговий додаток, повідомила про потенційні регуляторні дії від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), яка стверджує, що криптотокени є цінними паперами. SEC вже веде судові справи з компанією Ripple, що випустила XRP, та з криптобіржею Coinbase на цю тему.

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SEC розглядає Ethereum, другу за величиною криптовалюту в світі, як можливий цінний папір і цього тижня відтермінувала рішення про дозвіл на спотові ETF Ethereum на ринках США до липня, прогнозуючи ймовірність відмови на ці заявки. Це створює невизначеність, що призводить до падіння цін на альткоїни.

Ціни на криптовалюти взагалі знизилися, також через те, що американський долар зміцнився після того, як представники Федеральної резервної системи заявили, що ставки залишаться незмінними цього року. Ethereum впав на 1,5% до $3,018.85, а Solana і XRP втратили 5% і 3% відповідно. Високі процентні ставки у США можуть негативно вплинути на крипторинки, які зазвичай виграють від низьких ставок і великої ліквідності.

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