Дешеві криптовалюти з перспективами зростання в травні — Finance.ua

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Дешеві криптовалюти з перспективами зростання в травні

Дешеві криптовалюти завжди привертають увагу інвесторів, оскільки вони можуть принести відчутний прибуток. Особливо це стосується монет на стадії передпродажу, вартість яких може значно збільшиться після виходу в лістинг великих криптовалютних бірж.

Прикладів можна навести чимало. Так, ціна мемного токена PEPE злетіла більш ніж на 21 000% всього за кілька днів. З іншого боку, навіть якщо дешева монета не виросте, втрати інвестора при відносно невеликих вкладеннях будуть мінімальними.

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Звісно, вкладати в першу-ліпшу криптовалюту з тієї лише причини, що вона має низьку ціну, не варто. Для початку слід вивчити кілька чинників, як-от унікальність і корисність проєкту, досвід команди розробників, популярність у криптоспільноті, оцінки експертів тощо.

Цим ми й зайнялися, щоб скласти рейтинг дешевих криптовалют з високим потенціалом на травень.

99Bitcoins

99Bitcoins — це криптопроєкт, заснований на оригінальній концепції Learn-2-Earn («вчись і заробляй»), яка передбачає винагороду учасників проєкту за прагнення до вивчення криптовалют і криптосфери загалом.

Власний токен криптопроєкту, 99BTC, незабаром буде переведений на передовий стандарт BRC-20. Це відкриє нові можливості для розробників децентралізованих застосунків і NFT.

Ба більше, власники монети зможуть отримувати пасивний дохід від стейкінгу, який, до речі, буде заснований на смартконтрактах, що гарантує його чесність і безпеку.

Наразі 1 токен 99BTC можна придбати за $0.103.

Драйвери зростання токена 99BTC:

унікальна концепція Learn-to-Earn, яка безсумнівно приверне увагу новачків;

можливість заробітку на чесному стейкінгу з прогнозним APY до 1881%;

перспективний токен стандарту BRC-20, який можна використовувати для купівлі просунутих функцій.

Wiener AI

Що буде, якщо об'єднати дві найактуальніші сучасні технології — штучний інтелект і криптовалюти? Як показує практика, найчастіше з цієї ідеї виростають досить успішні проєкти.

Один з останніх криптопроєктів, створених на базі нейромережі, WienerAi покликаний змінити роль ШІ в житті людини, зробивши його вірним помічником і компаньйоном.

Торговий бот Wiener стане просто незамінним у криптовалютній торгівлі, адже він буде здатний робити миттєві прогнози руху ринку і постачати торгові сигнали.

Наразі ж, ранні інвестори отримають можливість пасивного доходу від стейкінгу з обіцяним APY у розмірі 831% на рік.

Вартість 1 $WAI наразі становить лише $0.704.

Драйвери зростання WienerAi:

симбіоз двох сфер із високим хайпом;

плани виведення проєкту на великі біржі;

прогнозований APY від стейкінгу — 831%.

Dogeverse

Собаче сімейство мем-коїнів поповнилося у квітні новим проєктом — Dogeverse. Щоправда, назвати його черговим «дог-коїном» можна лише формально, оскільки за своїми можливостями він перевершує більшість побратимів.

Dogeverse являє собою мультичейн-токен, який завдяки використанню унікальної технології блокчейн-мостів об'єднує одночасно 6 мереж: Solana, Ethereum. Avalanche, Polygon, Base і BNB Chain. Це дає певні переваги власникам нової монети, зокрема — можливість з легкістю перемикатися між блокчейнами та проводити транзакції з мінімальними комісіями за газ.

У планах розробників швидкий вихід проєкту в лістинг провідних CEX і DEX криптобірж. А для ранніх інвесторів доступний стейкінг токена в мережі Ethereum.

Наразі вартість 1 $DOGEVERSE = $0.31.

Драйвери зростання токена $DOGEVERSE:

застосування унікальної технології блокчейн-мостів;

низькі комісії за транзакції;

підтримка величезної спільноти всесвіту DOGE.

Sponge v2

Якщо монета має 100-кратне зростання, чому б не повторити цей успіх? Найімовірніше, саме так міркували творці другої версії криптопроєкту Sponge.

Sponge V1 вийшов дуже вдалим: понад 13 000 інвесторів, ринкова капіталізація понад $100 млн, вихід у лістинг на 10 криптобіржах. Але інвестувати в монету встигли далеко не всі охочі, і розробники вирішили дати крипто-активістам другий шанс, запустивши Sponge V2.

Учасникам проєкту обіцяють дохід у 163% річних від автоматичного стейкінгу токена.

Сьогодні вартість мем-коїна Sponge становить $0.1 639.

Драйвери зростання Sponge V2:

високе зростання першої версії мем-коїна;

капіталізація Sponge у $100 мільйонів;

прогнозований APY від стейкінгу — 163%.

5Scape

На жаль, на крипторинку не так багато якісних проєктів у сфері розваг. Багато криптоігор так і не було випущено, а ті, що все-таки дожили до офіційного релізу й отримали високі оцінки користувачів, можна перелічити на пальцях.

Цей недолік вирішили виправити творці проєкту 5Scape, запропонувавши користувачам зануритися в безмежний світ VR реальності. Водночас учасникам проєкту стануть доступні не тільки величезна колекція ігор, фільмів та освітніх матеріалів з підтримкою віртуальної реальності, а ціла лінійка унікальних VR-гаджетів: від спеціальної headset-гарнітури, до комфортних ігрових крісел.

До того ж учасники проєкту зможуть заробляти токени, беручи участь в ігрових змаганнях і стейкінгу.

Вартість 1 токена 5SCAPE на цей час становить $0.327.

Драйвери зростання монети 5Scape:

необмежений спектр VR-розваг;

сучасні гаджети з підтримкою віртуальної реальності;

нагороди для учасників проєкту, зокрема за стейкінг.

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