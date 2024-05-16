НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Pepe виріс до нового історичного максимуму — що потрібно знати? Сьогодні 15:10 — Криптовалюта

Pepe виріс до нового історичного максимуму — що потрібно знати?

Біткоїн продовжує рухатися в бік відновлення. Однак інвестори все ще обирають проєкти серед мемних монет. Наприклад, 14 травня PEPE здорожчав одразу на 20% і досяг історичного максимуму. Інший актив, Popcat, став дорожчим на 24%, а Wall Street Memes і Book of Meme — на 11,5% кожен.

Мемні криптовалюти, які можуть «злетіти» у травні

Doge — мемкоїн, що посідає 9-те місце в топі монет за ринковою капіталізацією з приростом у 6% за останню добу;

Dogeverse — актив із функцією мультчейну, який зібрав на пресейлі $13 млн і тепер готується до лістингів;

Bonk — запущена на Solana монета з перспективою 200% зростання цього місяця.

Doge

Згідно з CoinMarketCap, Dogecoin — один із найперших і найвідоміших мемних токенів — переживає невелике падіння. Однак експерти вважають, що відразу за ним послідує відновлення. Ба більше, вони припускають, що монета має всі шанси на те, щоб подорожчати на 25% і вище.

Нині актив перебуває на позначці $0,14, а прийдешній бичачий ринок здатний підняти його до нового максимуму. Тільки минулого тижня показник відкритого інтересу збільшився на $200 лише за кілька днів. Якщо до цього додати простір для зростання і нещодавній «День Doge», то можна припустити швидке подорожчання. Активу необхідно подолати опір на позначці $0,16 і перетворити її на підтримку. Тоді у нього вийде дійти до рівня $0,18 і тільки потім показати приріст у 25%.

Плюси:

обсяг здійснених угод з монетою збільшився наприкінці квітня;

підвищений попит як на нові, так і добре відомі мемкоїни.

Dogeverse

Dogeverse — новий проєкт, який на передпродажу залучив понад $13 млн. Його зараз можна купити за $0,31. Це останній шанс для тих інвесторів, що хочуть отримати ранній прибуток до виходу проєкту на лістинги.

Протягом пресейлу актив встиг об'єднати між собою 6 різних блокчейнів. Це значно розширює зону його застосування і робить монету більш вигідною і доступною. Так, $DOGEVERSE тепер працює в Solana, Ethereum, Base, BNB Smart Chain, Polygon і Avalanche. Цей підхід дає змогу значно знизити комісії за газ для користувачів усіх екосистем.

Поки актив ще не запущений на біржах інвестори мають шанс підвищити свій пасивний заробіток. У цьому їм допоможе система стейкінгу. Наразі цей механізм пропонує APY у розмірі 58%.

Плюси:

нагороди за стейкінг нараховуються протягом 2 років;

одночасна робота в кількох мережах.

Bonk

Bonk стала однією з найперспективніших криптовалют після виходу на масовий ринок. Вона подорожчала майже на 4% за добу і на 55% за останній місяць.

Сервіс CoinCodex показує, що в травні монета здатна показати різке зростання більш ніж на 200% і досягти ціни в $0,82. Саме таких результатів очікують експерти вже до 9 червня 2024 року. Водночас це може статися незалежно від «ведмежого» тренду на ринку, який зараз розгорнувся.

Bonk — це перший мемкоїн на базі Solana. Він з’явився в грудні 2022 року і відтоді привертає увагу інвесторів.

Плюси:

високий рівень жадібності — понад 66;

робота в мережі Solana.

Висновок

Ніша мемних монет перебуває на підйомі й готова демонструвати нові максимальні показники. Однак ми рекомендуємо ретельно зважувати рішення щодо інвестицій, оскільки мемкоїни мають підвищену волатильність.

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