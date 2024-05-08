Ці нові платформи допоможуть вибрати, яку криптовалюту купити — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Ці нові платформи допоможуть вибрати, яку криптовалюту купити Сьогодні 09:50 — Криптовалюта

Ці нові платформи допоможуть вибрати, яку криптовалюту купити

На тлі зниження ціни Біткоїна багато інвесторів розмірковують над питанням, яку криптовалюту купити. У таких випадках експерти радять перемикнутися на менш великі токени, здатні на різке зростання. У цій статті ми наведемо два приклади монет з реальною сферою застосування, які потенційно прибуткові самі по собі. Однак вони також можуть допомогти з торгівлею і підібрати більше слушних варіантів для інвестицій.

99Bitcoins: платформа, яка платить за навчання криптотрейдингу

Яку криптовалюту купити, якщо майже нічого не знаєш про індустрію? З таким питанням часто стикаються ті трейдери, які зовсім недавно прийшли на ринок. Вони зацікавлені в купівлі цифрових активів, але почуваються розгублено серед великої кількості інформації. Розібратися в індустрії та систематизувати знання допоможе 99Bitcoins.

Це платформа, яка надає корисні матеріали про різні аспекти крипторинку. З її допомогою можна більше дізнатися про різні токени, торгові стратегії та сигнали. Тут також є мануали щодо використання блокчейнів і криптогаманців.

Щоб скористатися всіма перевагами онлайн-простору, необхідно придбати $99BTC. Зробити це можна на 4 етапі пресейлу за $0,104.

Наявність цієї монети також дає доступ до моделі Learn-to-Earn. Вона побудована у такий спосіб, що користувачі можуть просто проходити навчальні модулі й отримувати за це монети.

Ще $99BTC відкриває можливість стейкати активи й отримувати пасивний дохід. На цю акцію команда виділила 14% монет. Для тих, хто заблокує монети просто зараз, APY складе 1555%.

Плюси:

приз за еірдроп — BTC на суму $99,999;

преміальні курси та VIP-групи для власників монет;

безпечні смартконтракти та пасивні винагороди.

Wiener AI: мем-коїн із власним торговим ботом на базі ШІ

Яку криптовалюту купити і як потрапити в потрібний тренд на ринку? Ці питання — одні з найбільш поширених серед новачків. Як правило, трейдери-початківці постійно сумніваються, наскільки підходяща на ринку ситуація для купівлі.

Розв’язати цю проблему здатен чат-бот на основі штучного інтелекту — Wiener AI. Це проєкт, який вміло поєднує в собі властиву мемам вірусність і реальну корисність. Під час передпродажу актив зібрав понад $1 000 000, а його вартість піднялася до $0,704.

Насамперед Wiener AI — це віртуальний асистент для ведення успішної торгівлі. Штучний інтелект спроєктований спеціально для складання точних прогнозів. З його допомогою новачки можуть відстежувати цінову динаміку активів і обирати відповідні для інвестицій. Водночас їм не доведеться робити жодних додаткових внесків під час використання бота.

Крім цього, проєкт пропонує вигідні умови для стейкінгу. Усі, хто заблокує монети просто зараз, отримають можливість підвищити APY до 1188%. Зараз на зберіганні перебуває понад 871 млн монет, а загальна сума винагород становить 644 млн токенів $WAI.

Плюси:

40 етапів пресейлу — для зручного і простого входу;

запуск нового тренду корисних мем-коїнів;

передова технологія ШІ.

Висновок

Отже, яку криптовалюту купити, щоб отримати максимум вигоди? Це досить складне питання, оскільки токени мають високу волатильність. Тому навіть найбільш просунутий ШІ не зможе дати жодних гарантій щодо їхнього цінового руху. Однак це не означає, що будь-яка покупка призведе до збитків. Наприклад, зараз великий попит мають зазначені в цій статті коїни. Вони прив’язані до корисних платформ і здатні розвиватися в довгостроковій перспективі. Особливо 99Bitcoins, яка працює на ринку вже понад 10 років. Wiener AI задає новий тренд в індустрії й теж, найімовірніше, зростатиме.

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