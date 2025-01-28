Ціна арабіки досягла нового історичного максимуму — Finance.ua
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Ціна арабіки досягла нового історичного максимуму

Світ
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Ціна арабіки досягла нового історичного максимуму
Ціна арабіки досягла нового історичного максимуму
Кава сорту арабіка подорожчала до рекордного рівня на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита на імпорт товарів із Колумбії.
Про це повідомляє MarketWatch.
Так, ф’ючерси на арабіку зросли в ціні на 0,75% і наразі торгуються в Нью-Йорку на рівні $3,5015 за фунт. Раніше на торгах ціна досягала $3,5535 за фунт, що стало рекордом із моменту початку фіксації даних у 1972 році.
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Зауважимо, Трамп доручив адміністрації негайно запровадити 25% мита та інші заходи щодо Колумбії за відмову її влади приймати два літаки з нелегальними мігрантами зі США. Пізніше Білий дім заявив, що мита поки що не набудуть чинності, оскільки уряд Колумбії погодився виконати всі умови Трампа, зокрема приймати рейси з депортованими мігрантами.
Колумбія є третім у світі виробником кави та другим за обсягами виробництва арабіки.
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За минулі 12 місяців арабіка подорожчала на 85% через побоювання щодо поганого врожаю в Бразилії та В’єтнамі. Тим часом Міністерство сільського господарства США прогнозує, що світові запаси кави у 2024−2025 сільськогосподарському році впадуть до найнижчого рівня за 25 років.
Раніше повідомлялося, що світові ціни на какао оновили історичний рекорд. Ф’ючерси на какао в Нью-Йорку досягли нового історичного рекорду. Найактивніший контракт зріс на 5%, досягнувши 11 578 доларів за метричну тонну на початку торгів у п’ятницю, 19 квітня.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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