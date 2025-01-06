Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік

Еспресо в Україні знову подорожчало: в середньому, у 2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша — на Хмельниччині та Сумщині.

Про це повідомляє Опендатабот.

Про Індекс Експресо

Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні. Українська компанія з автоматизації ресторанів Poster POS разом з Опендатабот представляють Індекс Еспресо України 2024 — масштабне дослідження середньої вартості філіжанки кави в Україні.

Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Що показав Індекс

31 гривню сягнула середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році — 28 грн. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної — з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 гривень за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина — тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень.

Найдешевшу каву впродовж уже як двох років можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.

Найбільше за рік — аж на 29% — зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 грн.

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