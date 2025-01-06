Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік — Finance.ua
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Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік

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Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік
Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік
Еспресо в Україні знову подорожчало: в середньому, у 2024 році за філіжанку кави потрібно було заплатити 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша — на Хмельниччині та Сумщині.
Про це повідомляє Опендатабот.

Про Індекс Експресо

  • Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні. Українська компанія з автоматизації ресторанів Poster POS разом з Опендатабот представляють Індекс Еспресо України 2024 — масштабне дослідження середньої вартості філіжанки кави в Україні.
  • Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Що показав Індекс

31 гривню сягнула середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році — 28 грн. Загалом еспресо подорожчало у 1,7 рази від початку повномасштабної — з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.
Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік
Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 гривень за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина — тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень.
Індекс Еспресо — філіжанка кави подорожчала на 11% за рік
Найдешевшу каву впродовж уже як двох років можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.
Найбільше за рік — аж на 29% — зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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