Цілий день зі світлом: у кожній області визначили день, коли електроенергію не вимикатимуть — Finance.ua

Цілий день зі світлом: у кожній області визначили день, коли електроенергію не вимикатимуть Сьогодні 21:03 — Енергетика

Цілий день зі світлом: у кожній області визначили день, коли електроенергію не вимикатимуть

​В Україні після масованих ракетних атак тривають відключення електроенергії у всіх регіонах через значні пошкодження енергосистеми. Однак найближчим часом у кожній області буде день без лімітів енергоспоживання, тобто без відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

«По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області», — сказано в повідомленні.

Як це відбуватиметься?

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені.

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Більш конкретну інформацію можна буде отримати від обленерго в своєму регіоні.

Для чого потрібні виміри?

Завдяки цьому енергетики зможуть побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми.

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Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

На що вплинуть результати вимірів?

Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська.

Інфографіка: Укренерго

У випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації.

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