Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину — Finance.ua
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Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину

Валюта
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Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину
Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину, freepik.com
Національний банк України минулого тижня збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на $228,1 млн, або на 33,6%, — до $906,6 млн.
Про це свідчить статистика на сайті регулятора.
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Найбільший обсяг продажу валюти з середини лютого 2025 року, коли регулятор реалізував рекордні від початку року $1191,30 млн.
Дані, які Нацбанк встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що протягом минулого тижня сальдо валютних інтервенцій було від’ємним майже щодня, за винятком понеділка, коли воно склало $1,38 млн. Уже у вівторок зафіксовано негативне сальдо в $11,5 млн, у середу — $14,5 млн, а в четвер — $6,8 млн.
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Офіційний курс гривні до долара зміцнився з 41,7842 грн/$1 на початку тижня до 41,7514 грн/$1 наприкінці.
На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня зміцнився на 5 коп: купівля — приблизно до 41,61 грн/$1, а продаж — до близько 41,70 грн/$1.
За матеріалами:
Finance.ua
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