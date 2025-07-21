Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину — Finance.ua

Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину Сьогодні 12:13 — Валюта

Чисті валютні інтервенції Нацбанку минулого тижня зросли на третину, freepik.com

Національний банк України минулого тижня збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на $228,1 млн, або на 33,6%, — до $906,6 млн.

Про це свідчить статистика на сайті регулятора.

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Найбільший обсяг продажу валюти з середини лютого 2025 року, коли регулятор реалізував рекордні від початку року $1191,30 млн.

Дані, які Нацбанк встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що протягом минулого тижня сальдо валютних інтервенцій було від’ємним майже щодня, за винятком понеділка, коли воно склало $1,38 млн. Уже у вівторок зафіксовано негативне сальдо в $11,5 млн, у середу — $14,5 млн, а в четвер — $6,8 млн.

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Офіційний курс гривні до долара зміцнився з 41,7842 грн/$1 на початку тижня до 41,7514 грн/$1 наприкінці. з 41,7842 грн/$1 на початку тижня до 41,7514 грн/$1 наприкінці.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня зміцнився на 5 коп: купівля — приблизно до 41,61 грн/$1, а продаж — до близько 41,70 грн/$1.

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