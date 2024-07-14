Чим загрожує недостатній захист домашньої мережі Wi-Fi — Finance.ua

Чим загрожує недостатній захист домашньої мережі Wi-Fi Сьогодні 06:10 — Особисті фінанси

Чим загрожує недостатній захист домашньої мережі Wi-Fi

Незахищена домашня мережа Wi-Fi може створити ризик незаконного доступу зловмисників, які можуть викрасти ваші особисті дані, такі як паролі, особисті ключі для створення електронного підпису, дані про картки та рахунки тощо.

Про це нагадав #КіберПес.

Як захистити домашню мережу Wi-Fi

Правила вимагають, щоб роутер мав стійкі протоколи безпеки. Бажано надавати перевагу тим роутерам, які підтримують протоколи WPA3 або WPA2.

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Протоколи WPA та WEP застаріли, тому не здатні надійно захистити користувачів.

Також українцям радять обирати складні паролі, причому вигадувати їх самостійно. Не використовуйте стандартні комбінації, які можна легко підібрати. Зробіть це до того, як підключати роутер до інтернету.

Важливо подбати й про списки доступу, який має надаватися тільки за певними параметрами.

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Заздалегідь приховайте від зловмисників назву мережі з переліку доступних мереж. Це вбереже від виявлення вашого підключення іншими людьми.

Якщо є така можливість, створіть для гостей окрему мережу, щоб вони могли користуватися інтернетом, але не були в курсі основного пароля. Зменшіть зону покриття роутера. Обмежте зону покриття Wi-Fi, щоб сигнал був доступний лише у вашому помешканні.

Деякі роутери оснащені функцією WPS, з якою пристрої можна підключати до мережі без введення пароля. Цю опцію радять вимкнути.

Постійно оновлюйте програмне забезпечення для роутера, налаштуйте автоматичні оновлення за можливості. Звертайтеся до сервісних центрів, якщо не можете встановити оновлення самостійно

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