Чи зростають ціни на паї та чого найбільше бояться інвестори — відповідь експерта — Finance.ua

Чи зростають ціни на паї та чого найбільше бояться інвестори — відповідь експерта Вчора 11:32 — Особисті фінанси

Чи зростають ціни на паї та чого найбільше бояться інвестори — відповідь експерта

З моменту відкриття ринку землі до початку 2022 року середні ціни на сільськогосподарські ділянки зросли на 8-9%.

Про це повідомив комерційний директор «Твоє коло» Єгор Лісничий під час мітапу «Інвестиції під час війни. Як працює ринок землі».

«Якщо ж говорити про той момент, коли ринок „відкрився вдруге“, у травні 2022, то вартість земель не зменшилася — вона залишилася на тому ж рівні, на якому й була до того», — зазначив експерт.

За його словами, компанія немає песимістичного прогнозу щодо зменшення вартості землі як активу у середньостроковий період.

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"У нас прогнозована дохідність на рік становить до 25% — сюди входить прогнозована та гарантована оренда. Але ми не змінювали цих умов і своїх прогнозів. Крім того, Україна отримала статус кандидата в ЄС, що теж дасть зростання у майбутньому.

Точка росту вартості землі, яку ми всі очікуємо — це 2024 рік, коли юридичні особи матимуть можливість купувати землі у великих обсягах. Це точка зростання, до якої ми прив’язані. А зараз ми ще розуміємо, що кандидатство в ЄС — це ще один потенційний маркер", — зазначив фахівець.

Чи є тренд на підвищення попиту на ділянки між агрохолдингами

«Ситуація з війною сьогодні на це не впливає. Кожен агрохолдинг завжди дуже тримається за свій земельний банк — вони у жодному разі не хочуть їх втратити. Тому агрохолдинги завжди зацікавлені у пролонгації договорів оренди, аби й далі обробляти ці землі. І всі платять оренду, тож ризиків перетікання земель від одного холдингу до іншого немає», — розповів Лісничий.

Страхи інвестора у воєнний час

Попри те, що фізично земельну ділянку знищити досить складно, у нинішніх реаліях є велика ймовірність обстрілів, мінувань чи невиходу сільськогосподарської техніки у поле в областях, де проходять активні бойові дії. Тож деякі інвестори мають страх — що ж буде, якщо на його землю прийдуть окупанти.

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"З точки зору інвестора, якщо він вирішив працювати самостійно, без компанії-адміністратора, то у такому разі він залишиться сам на сам з агрохолдингами і буде вирішувати усі питання сам — це дуже непросте завдання.

Перша ситуація — окупація. Що робити? Ми повинні чекати деокупації цього регіону — нічого іншого ми не зробимо. Але якщо інвестор працює разом з компанією-адміністратором і підписав договір управління, то наша компанія за цим договором бере на себе зобов’язання — ми виплачуємо гарантійний платіж у сумі 8% річних. Тобто навіть якщо ділянка буде в окупації, наш інвестор отримає цю суму", — каже експерт.

За його словами, компанія провела аудит всіх полів і ділянок, де вона активно працює з інвесторами та агрохолдингами. При цьому на всіх полях і в усіх регіонах почалася активна робота — фермери засівають та обробляють свої ділянки, тому інвесторам не варто хвилюватися.

Отримати відеозапис мітапу можна за посиланням.

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