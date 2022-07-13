росія окупувала чверть української сільгоспземлі — Finance.ua

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росія окупувала чверть української сільгоспземлі

Казна та Політика
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Літо та дозрілий урожай принесли нову загрозу аграріям. Стерня та дозрілі зернові легко спалахують від артобстрілів.
Про це пише Forbes.
Офіційної оцінки спалених полів та збитків від пожеж у масштабах України немає. За даними оперативного штабу з фіксації екологічних злочинів росії при Держекоінспекції, з початку війни зафіксовано 3000 пожеж на площі понад 1,5 млн га, з них понад третина, або 690 000 га — це сільгоспземля, ще 270 000 га — лісові угіддя.
Близько 22% усієї української сільгоспземлі зараз окуповані росіянами, свідчать супутникові дані NASA Harvest. У липні лінія фронту простягається більш як на 1000 км. Окупаційні війська обстрілюють поля у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.
«Пожежі призведуть до катастрофічних наслідків насамперед тому, що аграрії, які втратять урожай, не зможуть отримати гроші та провести наступні посівні», — зазначають у пресслужбі УЗА.
В Асоціації прогнозують, що за підсумками 2022 року аграрії зберуть близько 70 млн т зернових та олійних культур. У прогноз закладено ризик того, що частину врожаю не буде зібрано чи знищено. Для порівняння: 2021 року аграрії зібрали 106 млн т зернових та олійних — це був найбільший показник за всю історію незалежної України.
Згорілі поля можуть бути засіяні вже наступного сезону, стверджують у пресслужбі Української зернової асоціації (УЗА). Екологічної катастрофи ще немає, але росія вже завдала значної шкоди українській екосистемі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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