Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною — Finance.ua

Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною

Вчора 21:02 — Аграрний ринок

Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною

Ринок землі в Україні стартував ще 1 липня 2021 року. За цей час у системі «Prozorro.Продажі» оголошено 5149 аукціонів з оренди та продажу землі, що охоплюють площу 27,4 тис. га.

Загальна вартість усіх лотів — 1 млрд 481 млн грн — у службі «Prozorro. Продажі». Так, аукціонів з оренди землі в системі сьогодні оголошено на 120 млн грн. Таких лотів за весь час виставлено 3289, вони охоплюють площу 23878 га.

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До Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів входять:

Одеська (19 тис. грн);

Львівська (12,7 тис. грн);

Кіровоградська (8,5 тис. грн);

Хмельницька (8,5 тис. грн.);

Дніпропетровська (8 тис. грн) області.

Загальна вартість усіх лотів із відчуження землі — 1 млрд 360 млн грн. Таких аукціонів у системі 1860, загальна площа земельних ділянок — 3503 га.

У Топ-5 регіонів, де лоти з продажу землі оцінюються дорожче — Львівщина, Київщина, Закарпаття, Одещина та Волинь.

З початку війни в системі оголошено 166 нових земельних аукціонів, з них 69 з оренди, 77 — з продажу та 20 — з продажу з переважним правом.

Довідка Finance.ua:

24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель — операції з ними повинні проводитися і далі в Prozorro;

ці зміни не впливають на приватних осіб — вони, як і раніше, можуть оголошувати в системі «Prozorro.Продажи» торги з продажу та оренди с/г землі.

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