Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною — Finance.ua

Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною
Ринок землі в Україні стартував ще 1 липня 2021 року. За цей час у системі «Prozorro.Продажі» оголошено 5149 аукціонів з оренди та продажу землі, що охоплюють площу 27,4 тис. га.
Загальна вартість усіх лотів — 1 млрд 481 млн грн — у службі «Prozorro. Продажі». Так, аукціонів з оренди землі в системі сьогодні оголошено на 120 млн грн. Таких лотів за весь час виставлено 3289, вони охоплюють площу 23878 га.
У Топ-5 регіонів, де лоти з продажу землі оцінюються дорожче — Львівщина, Київщина, Закарпаття, Одещина та Волинь.
З початку війни в системі оголошено 166 нових земельних аукціонів, з них 69 з оренди, 77 — з продажу та 20 — з продажу з переважним правом.
Довідка Finance.ua:
24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель — операції з ними повинні проводитися і далі в Prozorro;
ці зміни не впливають на приватних осіб — вони, як і раніше, можуть оголошувати в системі «Prozorro.Продажи» торги з продажу та оренди с/г землі.