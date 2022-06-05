Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною — Finance.ua

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Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціною

Вчора 21:02Аграрний ринок
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Ринок землі в Україні: названі області із найвищою ціноюРинок землі в Україні: названі області із найвищою ціною
Ринок землі в Україні стартував ще 1 липня 2021 року. За цей час у системі «Prozorro.Продажі» оголошено 5149 аукціонів з оренди та продажу землі, що охоплюють площу 27,4 тис. га.
Загальна вартість усіх лотів — 1 млрд 481 млн грн — у службі «Prozorro. Продажі». Так, аукціонів з оренди землі в системі сьогодні оголошено на 120 млн грн. Таких лотів за весь час виставлено 3289, вони охоплюють площу 23878 га.
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До Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів входять:
  • Одеська (19 тис. грн);
  • Львівська (12,7 тис. грн);
  • Кіровоградська (8,5 тис. грн);
  • Хмельницька (8,5 тис. грн.);
  • Дніпропетровська (8 тис. грн) області.
Загальна вартість усіх лотів із відчуження землі — 1 млрд 360 млн грн. Таких аукціонів у системі 1860, загальна площа земельних ділянок — 3503 га.
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У Топ-5 регіонів, де лоти з продажу землі оцінюються дорожче — Львівщина, Київщина, Закарпаття, Одещина та Волинь.
З початку війни в системі оголошено 166 нових земельних аукціонів, з них 69 з оренди, 77 — з продажу та 20 — з продажу з переважним правом.

Довідка Finance.ua:

  • 24 березня Верховна Рада України дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель — операції з ними повинні проводитися і далі в Prozorro;
  • ці зміни не впливають на приватних осіб — вони, як і раніше, можуть оголошувати в системі «Prozorro.Продажи» торги з продажу та оренди с/г землі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: На пенсии
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