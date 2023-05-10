Чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки — Finance.ua
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Чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки

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Чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки
Чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки
У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці відповіли на питання, чи зараховується до стажу, що дає право на щорічну відпустку, час, коли за працівником, призваним на військову службу під час мобілізації, зберігалося місце роботи (посада).
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«Ні, з 19.07.2022 за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.
Середній заробіток за такими працівниками не зберігається, і вказаний період до стажу, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується", — йдеться у роз’ясненні.

Довідка Finance.ua:

  • у Верховній Раді пропонують надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні;
  • також нардепи пропонують збільшити загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження зарплати з 15 до 30 днів на рік.

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За матеріалами:
Finance.ua
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