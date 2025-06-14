Подорож до країн Шенгенської зони без візи: скільки коштів потрібно брати з собою — Finance.ua

Подорож до країн Шенгенської зони без візи: скільки коштів потрібно брати з собою Сьогодні 16:11 — Особисті фінанси

Подорож до країн Шенгенської зони без візи: скільки коштів потрібно брати з собою

Українці, які їдуть до країн Шенгенської зони без візи, повинні мати при собі визначену суму коштів на кожен день перебування. Розмір суми залежить від країни, до якої подорожує турист.

Про це повідомляє портал Eurotrips.

Перелік фінансових вимог країн Євросоюзу:

Австрія — на індивідуальній основі;

Бельгія — 45 євро для іноземців, які зупинилися у приватних осіб. 95 євро для іноземців, які зупинилися в готелі;

Угорщина — 3 євро;

Німеччина — 45 євро в день;

Греція — 50 євро в день, мінімум 300 євро на 5 днів;

Данія — 47 євро;

Естонія — 86 євро в день;

Італія — ​​269,60 євро на одну людину на термін до 5 днів, для груп туристів менше;

Іспанія — 71 євро в день;

Латвія — 14 євро в день;

Литва — 40 євро в день;

Ліхтенштейн — 91 євро, 27 євро для студентів;

Люксембург — мінімальна сума коштів визначається індивідуально;

Мальта — 48 євро в день;

Нідерланди — 34 євро;

Норвегія — 500 норвезьких крон в день;

Польща — 300 злотих перебування до трьох днів, 100 польських злотих в день, якщо перебування понад 3 дні;

Португалія — ​​потрібно мати при собі суму в 75 євро, а також суму з розрахунку 40 євро на день перебування;

Словаччина — 56 євро в день;

Словенія — 70 євро, 35 євро для неповнолітніх у супроводі батьків;

Фінляндія — 30 євро в день;

Франція — 32,50 євро — особи, які мають підтвердження наявності житла, 120 євро — особи, які не можуть підтвердити наявність житла;

Чехія — 40 євро в день до 30 днів;

Швеція — 47 євро в день;

Швейцарія — 91 євро, 27 євро — для студентів.

Як перевірятимуть наявність грошей

Коли туристи перетинає кордон, візовий офіцер може попросити надати до перевірки готівку або чек з банкомату.

Якщо мандрівник планує користуватися банківською карткою, рекомендується підготувати довідку або виписку з рахунку, актуальну на день в’їзду.

Нагадаємо, Європейська комісія оприлюднила новий список юрисдикцій, які становлять підвищений ризик для фінансової системи ЄС у контексті боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

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