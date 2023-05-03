Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових при демобілізації — Finance.ua
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Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових при демобілізації

Особисті фінанси
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Верховна Рада пропонує надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка та картку законопроєкту № 8313.
Законопроєктом пропонується забезпечити військових, звільнених у зв’язку з демобілізацією із військової служби, відпочинком тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж мобілізаційного періоду коштом держбюджету.
Також нардепи пропонують збільшити загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження зарплати з 15 до 30 днів на рік.
Окрім того, законопроєктом пропонується надавати одноразову оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 днів не пізніше трьох місяців з дня народження дитини чоловіку, дружина якого народила дитину, чи батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини. При цьому відпустка у зв’язку з усиновленням дитини надається незалежно від віку дитини.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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