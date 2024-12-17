Чи є Україна загрозою для с/г ринку ЄС — відповідь міністра — Finance.ua
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Чи є Україна загрозою для с/г ринку ЄС — відповідь міністра

Аграрний ринок
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Чи є Україна загрозою для с/г ринку ЄС — відповідь міністра
Чи є Україна загрозою для с/г ринку ЄС — відповідь міністра
Україна не становить загрози — ми надаємо можливість постачання продукції, яка зміцнить сільськогосподарський сектор Європи після вступу України до Європейського Союзу.
Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.
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«Допомогу, яку Україна отримала від своїх європейських партнерів, важко переоцінити. Автономні торговельні преференції, запущені 2022 року, а також європейські альтернативні експортні маршрути (наприклад, „смуги солідарності“ для української продукції) допомогли українському аграрному сектору та економіці вижити за часів безпрецедентної загрози», — наголосив він. Міністр зазначив, що в українському агросекторі продуктивність праці завдяки технологіям у 2,8 раза вища, ніж у ЄС, де на 1000 га припадає 53 штатні працівники, а в Україні — 19 осіб.
Крім того, український агросектор виграє від економії масштабу, що історично склалася, враховуючи розміри території України. За даними FAOStat, 2021 року на одну особу в українських сільських районах припадало 2,65 га орних земель, що втричі більше, ніж у ЄС (0,83 га).
Він висловив упевненість, що європейський ринок тільки виграє від співпраці з українськими аграріями. Як аргументи міністр навів статистику, згідно з якою експорт агропродукції Польщі 2022 року зріс більш ніж на 25% до рекордних EUR47,5 млрд, а виробництво птиці зросло на 7,5% завдяки українському зерну.
Експорт сільгосппродукції Угорщини зріс на 23% — до EUR13,3 млрд, Румунії — на 25%, до EUR12 млрд, а Болгарії — на 37%, до EUR8,3 млрд, що здебільшого зумовлено імпортом українських олійних культур, включно з насінням соняшнику.
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Загалом п’ять країн, які ініціювали односторонні торговельні обмеження на постачання української сільгосппродукції на свої ринки, нагадав міністр, імпортували з України сільськогосподарської продукції на суму EUR7 млрд 2022 року, а їхній експорт агропродовольчих товарів збільшився на EUR18 млрд."І коли ці країни заявляють, що українське зерно або інші українські агропродовольчі товари негативно впливають на їхні ринки, то тут щось зовсім не сходиться", — додав міністр.
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На логістику експорту українських агротоварів 2022 року довелося витратити EUR857 млн, водночас витрати на експорт зерна зросли до EUR67 за тонну, що принесло користь логістичним компаніям ЄС і сприяло збільшенню податкових надходжень до ЄС.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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