Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання — Finance.ua

Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання Сьогодні 20:22 — Аграрний ринок

Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання

З початку 2024 року українські аграрії отримали для використання понад 255 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, перевірених і очищених саперами, з яких майже 25 тисяч гектарів були передані у листопаді.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

«В листопаді аграрії отримали у використання майже 25 тис. га обстежених та очищених саперами земель сільгосппризначення», — ідеться у повідомленні.

Загалом з початку 2024 року в межах програми пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення піротехніки обстежили понад 309 тисяч гектарів угідь.

Із них понад 255 тис. га вже передано в експлуатацію.

Найбільше земель було обстежено в:

Херсонській області — 20,7 тисячі гектарів у листопаді та 251,1 тисячі гектарів з початку 2024 року;

Миколаївській області — 4,4 тисячі гектарів у листопаді та 20,9 тисячі гектарів з початку року;

Харківській області — 1 тисяча гектарів у листопаді та 22,5 тисячі гектарів з початку року.

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