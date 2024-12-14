Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання — Finance.ua
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Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання

Аграрний ринок
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Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання
Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання
З початку 2024 року українські аграрії отримали для використання понад 255 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, перевірених і очищених саперами, з яких майже 25 тисяч гектарів були передані у листопаді.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
«В листопаді аграрії отримали у використання майже 25 тис. га обстежених та очищених саперами земель сільгосппризначення», — ідеться у повідомленні.
Яку площу очищених від мін та снарядів земель передали аграріям у використання
Загалом з початку 2024 року в межах програми пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення піротехніки обстежили понад 309 тисяч гектарів угідь.
Із них понад 255 тис. га вже передано в експлуатацію.
Найбільше земель було обстежено в:
  • Херсонській області — 20,7 тисячі гектарів у листопаді та 251,1 тисячі гектарів з початку 2024 року;
  • Миколаївській області — 4,4 тисячі гектарів у листопаді та 20,9 тисячі гектарів з початку року;
  • Харківській області — 1 тисяча гектарів у листопаді та 22,5 тисячі гектарів з початку року.
Нагадаємо, Міністерство оборони України запускає новий проєкт, спрямований на залучення жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю до протимінної діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
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