Україна перевищила встановлений ліміт експорту кукурудзи до ЄС — аналітики Сьогодні 20:44 — Аграрний ринок

За розрахунками аналітиків, Україна вже перевищила граничну межу експорту кукурудзи до ЄС. Про це інформує провайдер глобальної аналітичної інформації з фінансових та сировинних ринків Barva Invest.

Дані Єврокомісії, на які орієнтується ЄС, ще не оновились.

«Тож скоро мають зарясніти заголовки «ЄС заборонить імпорт кукурудзи з України», — прогнозують у компанії.

Хоча ЄС дійсно має можливість застосувати інструмент «аварійного гальма», створений для таких ситуацій, на практиці це, ймовірно, обмежиться зниженим експортним лімітом на 2025 рік і збереженням нульової тарифної ставки, зазначають аналітики.

Складається враження, що ЄС свідомо зробив умови застосування аварійного гальма та інших механізмів максимально нечіткими, аби уникнути тиску з боку місцевих антиукраїнських лобістів. Втім, ризик негативних наслідків для України все ж залишається.

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