Україна перевищила встановлений ліміт експорту кукурудзи до ЄС — аналітики — Finance.ua
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Україна перевищила встановлений ліміт експорту кукурудзи до ЄС — аналітики

Аграрний ринок
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За розрахунками аналітиків, Україна вже перевищила граничну межу експорту кукурудзи до ЄС. Про це інформує провайдер глобальної аналітичної інформації з фінансових та сировинних ринків Barva Invest.
Дані Єврокомісії, на які орієнтується ЄС, ще не оновились.
«Тож скоро мають зарясніти заголовки «ЄС заборонить імпорт кукурудзи з України», — прогнозують у компанії.
Хоча ЄС дійсно має можливість застосувати інструмент «аварійного гальма», створений для таких ситуацій, на практиці це, ймовірно, обмежиться зниженим експортним лімітом на 2025 рік і збереженням нульової тарифної ставки, зазначають аналітики.
Складається враження, що ЄС свідомо зробив умови застосування аварійного гальма та інших механізмів максимально нечіткими, аби уникнути тиску з боку місцевих антиукраїнських лобістів. Втім, ризик негативних наслідків для України все ж залишається.
За матеріалами:
agroreview.com
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