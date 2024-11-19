В Україні впроваджують систему «е-рослинництво» — Finance.ua

В Україні впроваджують систему «е-рослинництво» Сьогодні 11:44 — Аграрний ринок

В Україні впроваджують систему «е-рослинництво»

Уряд України на засіданні 15 листопада затвердив Порядок створення та функціонування електронної системи реєстрів у галузі рослинництва — «е-рослинництво».

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Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Як зазначається в повідомленні вказане рішення прийнято відповідно до законів України «Про насіння і садивний матеріал» та «Про охорону прав на сорти рослин».

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Передбачено, що складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва «е-рослинництво» є База даних сортів (складається із взаємоповʼязаних електронних реєстрів — Реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державного реєстру патентів на сорти рослин, Державного реєстру субʼєктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та /або садивний матеріал).

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