Україна експортувала олії на $4,4 млрд — Finance.ua

Україна експортувала олії на $4,4 млрд Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Україна експортувала олії на $4,4 млрд

Український експорт товарів в грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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«На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на $36,3 млрд. За підсумками минулого року цей показник становив $36,2 млрд», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі «Українського морського коридору», та відновленню вітчизняного виробництва, яке активно триває.

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Найбільше з 1 січня по 17 листопада 2024 року Україна експортувала:

Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);

Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);

Пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);

Руди та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);

Насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);

Проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

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