Україна експортувала олії на $4,4 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна експортувала олії на $4,4 млрд

Аграрний ринок
9
Україна експортувала олії на $4,4 млрд
Україна експортувала олії на $4,4 млрд
Український експорт товарів в грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Читайте також
«На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на $36,3 млрд. За підсумками минулого року цей показник становив $36,2 млрд», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі «Українського морського коридору», та відновленню вітчизняного виробництва, яке активно триває.
Читайте також
Найбільше з 1 січня по 17 листопада 2024 року Україна експортувала:
  • Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);
  • Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);
  • Пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);
  • Руди та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);
  • Насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);
  • Проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);
  • Соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.