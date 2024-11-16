Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії — Finance.ua
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Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії

Особисті фінанси
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Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії
Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії, Фото: freepik
Якщо ваша родина отримує житлову субсидію і у вас відбувається зміна складу зареєстрованих осіб, обовʼязково повідомте про це Пенсійний фонд, щоб не втратити виплати.
Про це повідомили у ПФУ.

У який термін варто сповістити ПФУ

Зазначається, що про зміни слід повідомити протягом 30 календарних днів з моменту їх виникнення.

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«У разі зміни складу зареєстрованих осіб у житловому приміщенні отримувачі субсидії зобов’язані повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зміни (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», — йдеться у повідомленні.
Несвоєчасне повідомлення може призвести до зміни розміру субсидії або її припинення.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень;
  • розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років було перераховано. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону — з 16 жовтня (16 днів);
  • в Україні 2,8 млн родин отримають житлові субсидії та пільги. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.

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За матеріалами:
Finance.ua
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