Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії — Finance.ua

Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії
Якщо ваша родина отримує житлову субсидію і у вас відбувається зміна складу зареєстрованих осіб, обовʼязково повідомте про це Пенсійний фонд, щоб не втратити виплати.
Про це повідомили у ПФУ.
У який термін варто сповістити ПФУ
Зазначається, що про зміни слід повідомити протягом 30 календарних днів з моменту їх виникнення.
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«У разі зміни складу зареєстрованих осіб у житловому приміщенні отримувачі субсидії зобов’язані повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зміни (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», — йдеться у повідомленні.
Несвоєчасне повідомлення може призвести до зміни розміру субсидії або її припинення.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень;
- розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років було перераховано. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону — з 16 жовтня (16 днів);
- в Україні 2,8 млн родин отримають житлові субсидії та пільги. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.
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