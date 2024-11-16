Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії — Finance.ua

Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії Сьогодні 17:15 — Особисті фінанси

Чи впливає зміна зареєстрованих осіб у квартирі на призначення субсидії, Фото: freepik

Якщо ваша родина отримує житлову субсидію і у вас відбувається зміна складу зареєстрованих осіб, обовʼязково повідомте про це Пенсійний фонд, щоб не втратити виплати.

Про це повідомили у ПФУ.

У який термін варто сповістити ПФУ

Зазначається, що про зміни слід повідомити протягом 30 календарних днів з моменту їх виникнення.

«У разі зміни складу зареєстрованих осіб у житловому приміщенні отримувачі субсидії зобов’язані повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зміни (пункт 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», — йдеться у повідомленні.

Несвоєчасне повідомлення може призвести до зміни розміру субсидії або її припинення.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень;

розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років було перераховано. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону — з 16 жовтня (16 днів);

в Україні 2,8 млн родин отримають житлові субсидії та пільги. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.

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