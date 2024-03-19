Чи схвалюють українці гучні справи проти бізнесменів та компаній — опитування КМІС — Finance.ua
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Чи схвалюють українці гучні справи проти бізнесменів та компаній — опитування КМІС

Казна та Політика
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Чи схвалюють українці гучні справи проти бізнесменів та компаній — опитування КМІС
Чи схвалюють українці гучні справи проти бізнесменів та компаній — опитування КМІС
За останній період в Україні був ряд резонансних випадків, коли правоохоронні органи розслідували нібито порушення законів певними компаніями та бізнесменами (наприклад, ухилення від сплати податків чи незаконне заволодіння землею тощо).
Кожний випадок є унікальним, і насправді в одній справі більш переконливими можуть бути аргументи однієї сторони, в іншій справі - іншої сторони.
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КМІС провели опитування, де поставили запитання, а як у цілому українці сприймають ці розслідування, яке загальне враження у них складається.
КМІС запитали, а думку звичайних громадян (вочевидь, якби опитування проводилося лише серед бізнес-спільноти або серед представників правоохоронних органів чи державних інституцій, то результати були би іншими).
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Трохи більше половини українців — 56% - вважають, що ці справи є свідченням спроб боротися з порушенням бізнесом законів України. Сприймають ці справи як тиск на бізнес — 30%. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.
Чи схвалюють українці гучні справи проти бізнесменів та компаній — опитування КМІС
На графіку нижче дані наведені в регіональному вимірі. Ситуація у всіх регіонах досить подібна, і всюди трохи більше половини вважають розслідування діяльності компаній та бізнесменів спробами боротися з порушеннями.
Чи схвалюють українці гучні справи проти бізнесменів та компаній — опитування КМІС

Довідка Finance.ua:

  • Найбільш актуальними потребами для бізнесу у контексті потенційного пом’якшення обмежень бізнес визначив оплату послуг, виплату дивідендів нерезидентам та збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України, зазначають в ЄБА.
  • Найбільший запит у бізнесу на пом’якшення запроваджених обмежень наявний в частині оплати послуг, оплата яких наразі заборонена (так званий «некритичний» імпорт — маркетингові послуги, рекламні, бізнес-консалтинг, освіта тощо).
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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