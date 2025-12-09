Чи потрібна довідка ВПО для призначення «пакунка малюка» Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

Чи потрібна довідка ВПО для призначення «пакунка малюка»

Внутрішньо переміщені особи, що тільки стали батьками, часто стикаються з плутаниною щодо документів для новонароджених.

отримують відмови у призначенні державних виплат, зокрема «пакунка малюка». Із посиланням на Одна з найпоширеніших проблем — вимога деякими органами надати довідку ВПО на новонароджену дитину, яка ще не оформлена. Через це сім’їІз посиланням на Юридичний порадник ВПО розповідаємо, що насправді передбачає закон.

Чи має право орган ПФУ вимагати довідку ВПО для призначення «пакунка малюка»

Як зазначають юристи, згідно з постановою Кабміну від 4 лютого 2025 року № 114, порядок призначення та виплати грошової компенсації за «пакунок малюка» є чітким і вичерпним. Документ визначає, хто може отримати допомогу та які саме папери потрібні.

Хто має право на «пакунок малюка» або компенсацію:

громадяни України;

іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні;

батьки новонародженої дитини,

патронатні вихователі, прийомні батьки, усиновлювачі, опікуни.

Основна умова — батьки та дитина повинні проживати в Україні й забезпечувати належні умови для догляду.

Порядок не містить жодної вимоги щодо довідки ВПО на дитину.

Які документи потрібно подати:

свідоцтво про народження дитини;

паспортні дані одного або обох батьків;

РНОКПП;

документи про опіку (за потреби).

Довідка ВПО дитини у переліку відсутня. Більше того, постанова прямо забороняє вимагати будь-які інші документи.

Яку роль відіграє статус ВПО у процедурі

Орган ПФУ лише перевіряє у реєстрах, чи не отримував хтось із батьків пакунок або компенсацію за місцем реєстрації чи проживання як ВПО. Це обов’язок ПФУ, а не заявника. Надавати довідку ВПО — не потрібно.

Чи законна відмова

Ні. Вона є неправомірною, тому що:

вимога подати довідку ВПО відсутня у Порядку;

перелік документів є вичерпним;

перевірка статусу ВПО — відповідальність ПФУ;

право на допомогу базується на факті народження дитини, а не на статусі ВПО.

Такі відмови можна й потрібно оскаржувати.

Що робити, якщо вам відмовили

Подайте заяву офіційно (паперове або онлайн через ПФУ, ЦНАП або послугу «єМалятко»). Отримайте письмове рішення — у ньому має бути зазначена причина відмови. Якщо там вказано «відсутність довідки ВПО», така підстава незаконна. Подайте скаргу до ПФУ вищого рівня, Мінсоцполітики, Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду. У скарзі варто вказати порушення Порядку, незаконну вимогу документів та перешкоди в отриманні допомоги. Альтернатива — одразу звернутися по грошову компенсацію, якщо фізичного пакунка в пологовому не було. Довідка ВПО дитини тут також не потрібна.

Раніше ми повідомляли , що часто ВПО стикаються з ситуацією, коли «прописка» залишилася на тимчасово окупованій території (ТОТ) або її просто немає в паспорті. Та це не означає, що такі особи не можуть стати на облік як ВПО і отримати відповідну довідку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.