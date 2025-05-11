Чи подорожчає пальне в Україні: відповідь експерта — Finance.ua
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Чи подорожчає пальне в Україні: відповідь експерта

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Чи подорожчає пальне в Україні: відповідь експерта
Чи подорожчає пальне в Україні: відповідь експерта
Ціни на пальне найближчим часом не будуть зростати.
Про це сказав голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в етері телеканалу «Еспресо».
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Він зауважив, що вартість пального не змінюватиметься, адже Україна частково відновила власне виробництво.
Також, за його словами, було налагоджено ланцюги постачання пального з-за кордону, і відповідно до цього це пальне вже надходить з біоспиртом.
Як зауважив Ігнатьєв, не прогнозується жодних суттєвих змін у вартості бензину, як українського виробництва, так і імпортного.
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Нагадаємо, з 1 травня 2025 року всі АЗС в Україні зобов’язані продавати бензин з додаванням 5% біоетанолу.
Влада аргументує це екологічними та енергетичними міркуваннями, однак фахівці попереджають про ризики, які може принести нововведення, особливо для власників старих авто.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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